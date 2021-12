Résumé et objectifs du PSG

01/12/2021 à 23:17 CET

Les buts tardifs ne viendront pas toujours. Cela aura été appris aujourd’hui par le PSG, qui, habitué à recourir à l’épopée pour remporter les matchs, a fait match nul 0-0 contre Nice et a renoncé aux premiers points à domicile de la saison. Image paresseuse de celles de Pochettino, que bien qu’ils aient eu l’occasion de marquer, ils auraient perdu si Dolberg avait touché un but vide.

PSG

Joli

PSG

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe (Paredes, 77′), Nuno Mendes, Danilo, Gueye, Dina-Ebimbe (Verratti, 62′) ; Di María (Icardi, 77′), Messi, Mbappé.

Joli

Benitez ; Lotomba, Todibo, Dante, Barde ; Lemina (Thuram, 74′), Schneiderlin, Boudaoui (Gouiri, 80′), Kluivert (Stengs, 74′) ; Delort, Dolberg.

Arbitre

Clément Turpin. TA : Danilo (31′), Di María (83′) / Kluivert (66′), Boudaoui (77′), Bard (88′).

Incidents

Match joué au Parc des Princes.

Le PSG a mieux commencé, avec Leo Messi comme partant après des rumeurs qui l’ont exclu de la liste en raison d’une gastro-entérite. L’équipe de Pochettino a offert de bonnes premières minutes, qui ont renversé une partie de leur attaque sur l’aile droite et là, ils ont cherché à chatouiller, mais sans arriver avec un danger excessif.

On aurait pu penser que ce domaine augmenterait et que les occasions suivraient, mais ce fut le contraire. Fluidité initiale diluée au fil des minutes et une première mi-temps faible a été vue par les deux équipes, avec un Nice confortable accroupi à l’arrière et ne laissant aucune place au trident Messi-Mbappé-Di María. C’est l’attaquant français qui a le plus profité de la capitale, avec un tir de l’intérieur de la surface que Benítez a repoussé. Et si le jeu de Galtier n’était pas moins brillant, ils avaient aussi le leur pour prendre de l’avance dans le lumineux. Dolberg d’un tir lointain et Delort, de la tête, ont forcé Donnarumma à frimer pour éviter le premier de la nuit.

L’affrontement a été encouragé après la pause. Au moins, il y avait plus et de meilleures chances. Et le protagoniste dans les premières mesures de la seconde mi-temps était Benítez, qui semblait refuser un but chanté à Di María. Le PSG regretterait aussi un échec criard de Mbappé, seulement après une délicieuse passe de Messi. Mais le plus clair était pour Dolberg, qui pratiquement à un but vide, s’est dirigé vers le bois. La case majuscule a continué à essayer, mais Dante et Todibo, impérial derrière, ont laissé le tableau de bord inutilisé.