Résumé et objectifs du PSG

Ce n’était pas un cliché. C’était en effet une première finale, et tous deux savaient comment se comporter en tant que telle. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont donné des chaises de football dans le Parc des Princes et, bien que la victoire ait été remportée par les Allemands par 0-1, le match nul était pour les Français grâce à 2-3 du match aller, et ils sont en demi-finale avec un brillant Neymar.

PSG

LA BAIE

Paris Saint Germain

Keylor; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo (Bakker, 59 ‘); Gueye, Paredes; Di María (Herrera, 88 ‘), Neymar, Draxler (Kean, 73’); Mbappe.

Bayern

Neuer; Pavard, Boateng, Lucas H., Davies (Musiala, 71 ‘); Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting (J. Martínez, 85 ‘).

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA: Dagba (55 ‘), Herrera (90’) / Alaba (52 ‘), Müller (68’).

Incidents

Quarts de finale (ronde). Parc des Princes. Porte fermée.

Et, en parlant de phrases, «celui qui a été brûlé avec du lait voit une vache et pleure & rdquor; il a servi Mauricio Pochettino, qui avait une leçon bien apprise. Parce qu’il ne voulait pas que le match aller lui arrive: un Bayern qui a lié le PSG pieds et poings, malgré la chute bavaroise. L’Argentin a soulevé le jeu et les duels individuels différemment, forçant les Allemands à subir la perte de Robert Lewandowski.

Parce que le Bayern pouvait créer, arriver et effrayer les locaux de Keylor Navas, mais ils ont raté la présence du Polonais dans la région. Eric Choupo-Moting et ses efforts ont été insuffisants pour casser le zéro. Sané et Coman, électriques, sont arrivés sans raison. Et, bien qu’ils aient conservé la pression incessante caractéristique de Hansi Flick, le PSG l’a esquivée avec de bonnes touches rapides à regarder. Neymar et Kylian Mbappé.

Lorsque cette paire a été activée, les meilleures minutes de l’équipe de la capitale sont arrivées. Ney a écrasé deux balles dans les poteaux gardés par Neuer et, frustré, il a dû voir son but tomber avec L’objectif de Choupo-Moting. Il cherchait un rebond de Keylor dans la petite zone, tête baissée, exigé et loin de l’éblouissement et des lumières, parce que les objectifs laids valent la même chose. La loi inexorable de l’ex.

Oui Il était difficile d’expliquer que le joueur qui est passé par le PSG avait plus de buts que Neymar à la fin de la première mi-temps. Mais c’est l’attaquant allemand qui a cassé les actions pour aller se reposer avec un avantage pour les siens.

C’est pourquoi ils disent que Messi veut jouer à nouveau avec Neymar: Le grand jeu qui a mis Neuer éperdument | MEDIAPRO

En seconde période, le scénario avait la même intensité, mais maintenant avec le handicap bavarois de n’avoir que 45 ‘pour marquer un deuxième but. Pendant ce temps, le PSG à lui-même: la magie de ses chiffres. Ils ont même marqué après 70 ‘avec une combinaison Neymar-Mbappé que le Français a achevée avec violence. Le VAR, cependant, l’a annulé pour hors-jeu.

Et ce ne sera pas pour ne pas avoir essayé que le Bayern a été laissé pour compte. Flick a même admis Javi Martínez à partir de ‘9’ pur, mais même pour ceux qui n’ont pas réussi à percer à nouveau le but de Keylor Navas. La vengeance était consommée et les Parisiens ont jeté leur bourreau du «train des champions». Le champion dit au revoir.