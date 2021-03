Résumé et objectifs du PSG

14/03/2021 à 23:18 CET



Le tirage au sort précoce de Lille lui avait laissé la tête sur un plateau d’argent au Paris Saint-Germain, qui n’a pas pu profiter de l’offre et ils ont perdu 1-2 contre Nantes à domicile, un rival qui ne les avait plus battus depuis 2002. Les « canaris » sont revenus du premier 1-0 et ont profité de l’atmosphère tendue des locaux, impliqués dans une situation étrange après le départ de Di María dans la deuxième partie.

PSG NAN PSG Navas; Dagba (Kehrer, 74 ‘), Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Verratti; Di María (Paredes, 62 ‘), Rafinha (Icardi, 56’), Draxler (Sarabia, 74 ‘); Mbappe. Nantes Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Coco, Chirivella, Touré, Traoré; Blas (Iouza, 84 ‘), Kolo (Emond, 83’), Simon (Bamba, 83 ‘). Buts 1-0 M. 42 Draxler. 1-1 M. 59 Kolo. 1-2 M. 71 Simon. Arbitre Karim Abed. TA: Rafinha (48 ‘), Verratti, (69’) / Simon (45 ‘), Traoré (51’). Incidents Parc des Princes. Jour 29. Porte fermée.

Le siège parisien était incessant dès la minute zéro. Souscrite au pied gauche de Di María, l’équipe de la capitale a tourné autour du but à la porte de Lafont, qui a excellé avec des arrêts. A 21 ‘, cependant, Nantes pourrait tomber en premier avec une pénalité possible à Kolo. Abed est allé au VAR et a déterminé qu’il n’y en avait pas.

La réponse immédiate du PSG est tombée avec plus d’attaque. Di María d’abord et Rafinha ont ensuite exigé le meilleur de Lafont. Mais à 42 ‘, il n’en pouvait plus: Draxler est venu dans la zone pour ramasser un ballon de personne et, gaucher, l’a placé à l’intérieur du but collé au bon poteau. Avantage mérité pour ceux de Pochettino.

Pour la deuxième partie, cependant, les choses ont changé. Kolo a égalisé le match à 59 ‘et, quelques minutes plus tard, une situation plutôt étrange s’est produite qui a gâché l’ambiance pour le PSG: Pochettino a retiré Di María du terrain et, avec Leonardo, s’est rendu dans le tunnel au milieu du match. Les médias français ont souligné la situation personnelle du footballeur. L’événement a mis l’ambiance assez tendue et Nantes en a profité.

A 71 ans, bénéficiant de l’aide de Kolo, Simon a raccroché le 1-2 et a battu à mort un PSG sans réponses. Désarroi total pour la capitale, qui a raté l’occasion d’être leader.