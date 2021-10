Résumé et objectifs du Rayo

17/10/2021 à 16h19 CEST

Jésus Burgos

Le match a surpris avant le coup de sifflet d’ouverture. Contrairement à ce qui était attendu lors du match précédent, Radamel Falcao commencé à partir du banc, remplacé par Sergi Guardiola, tandis que du côté du groupe Elche, la principale nouveauté a été la substitution du Johan mojica et la centrale chilienne Enzo Roco. Ainsi a commencé le duel à Vallecas, avec des locaux cherchant à prolonger le bon début de championnat et des visiteurs avec l’intention d’ajouter pour rester dans la zone calme de la table.

RVA

ELC

Rayon Vallecano

Dimitrievski, Catena, Santi Comesaña (Ciss, 84′), Isi, Trejo (Unai López, 73′), Sergi Guardiola (Nteka, 63′), Álvaro, Óscar, E. Saveljich (Maras, 83′), Mario Hernández ( Kevin Rodrígues, 74 ‘) et Fran García.

Elche CF

Kiko Casilla ; H. Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Josema (Mojica, 78′); Piatti (Guti, 64′), Mascarell, Gumbau (Josan, 64′), Fidel (Carrillo, 79′) ; Benedetto (Lucas Pérez, 64′) et Lucas Boyé.

Buts

0-1 (14′) : Lucas Boyé. 1-1 (26′) : Mario Hernández. 2-1 (67′) : Ntéka.

Arbitre

Jaime Latre. TA : Unai López, Álvaro García / Gerard Gumbau et Kiko Casilla.

Incidents

Match correspondant à la neuvième journée de LaLiga Santander disputé au stade Vallecas (Madrid).

Un rival en tête à Vallecas, première fois sur ce parcours

Après quelques minutes d’essais, avant d’atteindre le quart d’heure, Elche a pris les devants grâce à Lucas Boyé. Surprise à Vallecas, où Rayo a toujours été en tête. Jusqu’à ce dimanche, quand Boyé est allé seul contre le monde, contrôlé, conduit, dribblé devant et a tiré le bâton croisé de Mimitrievski pour ouvrir le signet. Cependant, le bonheur d’Elche allait bientôt disparaître après quelques minutes de domination.

Mario Hernandez, qui est entré dès le début pour le sanctionné Iván Balliu, a mis l’égalité sur le tableau d’affichage. Un grand bal de Comesaña à l’arrivée de Hernandez au deuxième poteau pour qu’il termine avec une tête et égalise au tableau d’affichage électronique à ses débuts en première division. Quelques minutes plus tard, Oscar Valentin il a raté une occasion très claire. Il n’a eu qu’à pousser le ballon au-dessus de la ligne de but, après une excellente passe décisive de Isi, mais la puissance du ballon a empêché un bon tir du footballeur espagnol. Ce sont de bonnes minutes locales qui ont bien réagi après qu’Elche ait pris les devants au tableau d’affichage.

Et la foudre s’est envolée

Déjà en seconde période, après une première section où les deux équipes ont testé les zones rivales, l’une des dernières incorporations de Vallecan, Ntéka, a attrapé un ballon libre dans les trois quarts du terrain, étant le premier ballon qu’il a touché du match, a poussé et – de l’avant – a fait un coup de pied puissant et a placé au poteau gauche de Kiko Casilla. Le gardien ne pouvait pas faire grand-chose et Ntéka il a tracé le match pour Rayo Vallecano avec son but. Le deuxième but du footballeur français cette saison.

Elche, après le but local, a cherché un match nul sans beaucoup de chance. Il n’y avait pratiquement pas de réelles opportunités de danger de la part de l’équipe visiteuse, mais Rayo a également eu quelques arrivées où ils pourraient peut-être étendre leur avantage sur le tableau d’affichage. Kiko Casilla fait une erreur avec ses pieds mais Isi n’en a pas profité pour clore le jeu. Cependant, au final, Rayo a enduré le résultat et a ajouté trois points très importants qui certifient son bon moment, son excellent début de saison et, surtout, à quel point ce parcours sera difficile pour obtenir une bonne note à Vallecas. Une équipe, celle de Andoni Iraola, qui ajoute trois points et, bien qu’il reste encore plusieurs matchs à jouer, termine son match en position de Ligue des champions. Presque rien.