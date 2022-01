Résumé et objectifs du Rayo

01/09/2022



Jésus Burgos

Le stade Vallecas est toujours une forteresse, avec le Rayo Vallecano toujours invaincu à domicile. Cependant, avec le match nul entre le Rayo et le Real Betis Balompié (1-1), ceux de Andoni Iraola Ils cessent d’être le meilleur stade d’Europe dans un match très serré et disputé qui a été marqué par l’expulsion précoce, en raison d’un rouge direct, de Alex Moreno avant, avec un de moins, Sergio Canaux ouvrir le tableau des scores et, déjà en seconde mi-temps, Ivan Balliu mettre l’égalité finale pour maintenir l’invaincu à Vallecas.

Rayon

PARI

Rayon Vallecano

Luca, Catena, E. Saveljilch, Balliu, Fran García, Nteka (Álvaro, 67′), Óscar (S. Guardiola, 60′), Óscar Trejo (Ciss, 83′), Santi, Isi (Baby, 67′) et Falcao.

Bétis

Rui Silva, Bartra, Edgar, Bellerin, Alex Moreno, Canales, William, Fekir, C. Tello (Ruibal, 84′), G. Rodríguez et Borja Iglesias (Gardé, 40′).

Buts

0-1 M.47, Canaux. 1-1 M.71, Balliu.

Arbitre

Muñiz Ruiz. TA : Fran García / Canales, Guardado, Manuel Pellegrini et Rui Silva. TR : Alex Moreno.

Incidents

Match correspondant à la vingtième journée de LaLiga Santander joué au stade Vallecas.

Le duel entre deux équipes de la zone supérieure, ayant toutes deux l’une des meilleures saisons de ces dernières années, avec un Real Betis Balompié d’une grande intensité, sortant pour appuyer et compliquer la livraison du ballon aux disciples de Antoni Iraola. Petit à petit, les forces égalisaient dans une première mi-temps très disputée où les deux équipes avaient des occasions d’ouvrir le score.

Cependant, tout a changé après une demi-heure de jeu en première mi-temps. Une action controversée qui a fini par marquer l’avenir du parti avec l’expulsion, par rouge direct, de Alexis Châtain. Exactement à la trente-deuxième minute, l’arrière gauche s’est cogné la jambe sur la tête de Palais d’Isi, qui a subi une blessure qui l’a fait saigner, et l’action spectaculaire a servi à l’arbitre d’expulser sans ménagement le Catalan.

Rien de plus éloigné de la réalité, l’équipe verte et blanche s’est jetée avant la pause et, malgré l’infériorité numérique, elle a réussi à ouvrir le score dans le temps additionnel du premier acte.

Un but de Sergio Canales, dans le temps additionnel de la première mi-temps, ce qui a permis au Real Betis de prendre l’avantage à la mi-temps au stade de Vallecas. Le milieu de terrain a marqué lui-même. Il a commencé le jeu dans le médullaire et, après avoir laissé plusieurs rivaux, a cédé à son droit de Fekir, qui à son tour a mis une autre passe à Hector Bellerin cela a fait traîner les défenseurs avant de mettre un ballon que le milieu de terrain de Verdiblanco n’a terminé qu’au deuxième poteau. C’est ainsi que partiraient les vingt-deux protagonistes en route vers les vestiaires, avec un Manuel Pellegrini très en colère et visiblement en désaccord avec l’arbitre Muñiz Ruiz.

A la reprise, après la pause, ceux de Iraola Ils ont profité de leur supériorité numérique, allant pour tous, et ont commencé leur siège sur le but rival, obtenant pendant quelques minutes à trois attaquants en même temps après le départ de Sergi Guardiola.

Finalement, son insistance a payé et, à la soixante-neuvième minute, Falcao Il a dirigé un poste et son rejet l’a ramassé dans la région Ivan Balliu, qui contrôlait le ballon et marquait à volonté. L’usure physique que Rayo a imprimée dans les dernières minutes a amené le Betis à se contenter d’un match nul. Les Andalous ont reculé et se sont montrés solides et confiants derrière pour finir par ajouter un point qui les maintient dans la zone haute du classement.