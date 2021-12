Résumé et objectifs du Rayo Vallecano

18/12/2021 à 16:09 CET

Jésus Burgos

Don Rayo Vallecano se tourne vers l’Europe après avoir battu le Deportivo Alavés confortablement et de manière fiable, qui est passé de moins en plus mais n’a réussi à entrer dans le match à aucun moment. Tant de Sergi Guardiola Oui Alexandre CatenaEn première mi-temps, ils ont mené une victoire locale qui a fini par être certifiée, en seconde mi-temps, grâce à la force défensive qui a maintenu l’avantage local. De cette façon, ceux de Andoni Iraola Ils glissent à la quatrième place, devant l’Atlético de Madrid avec deux matches de moins, et ajoutent trente points pour devenir le meilleur local de la Liga. Des chiffres très éloignés de ce que tout fan de Vallecano aurait imaginé au début de la compétition nationale.

Rayon

AILE

Rayon Vallecano

Dimitrievski, Fran García, E. Saveljilch, Catena, Balliu, scar, Isi (Falcao, 87′), Santi (P. Ciss, 87′), Álvaro (Bébé, 43′), Óscar Trejo (U. López, 76′ ) et Sergi Guardiola (Nteka, 76′).

Deportivo Alavés

Pacheco, Tachi, R. Duarte, Laguardia, Martín (Tirlea, 76′), Pere Pons (Manu García, 61′), Toni Moya (É. Méndez, 54′), Luis Rioja (Pellistri, 76′), Miguel ( Sylla, 61′), Loum et Joselu.

Buts

1-0 M.19, Sergi Guardiola. 2-0 M.26, Catena.

Arbitre

Martínez Munuera. TA : scar Trejo / R. Duarte et Tachi.

Incidents

Match correspondant au dix-huitième tour de LaLiga Santander entre le Rayo Vallecano et le Deportivo Alavés joué au stade Vallecas devant 7 911 spectateurs.

Dans la première mi-temps où Rayo Vallecano était supérieur, profitant de ses opportunités et ayant autant d’occasions dangereuses, contre un Deportivo Alavés qui est passé de moins à plus et a terminé les quarante-cinq premières minutes avec un désavantage de deux buts qui pourraient même être un peu plus.

A Vallecas, ils jouent comme les grands

Et c’est que ceux de Andoni Iraola, de la main d’un exceptionnel Oscar Trejo, a inscrit deux buts dans l’équipe électronique de Vallecas en seulement vingt minutes de jeu. Le premier but est venu à dix-huit minutes lorsque l’Argentin Oscar Trejo a fait une passe à l’arrière des centraux dont il a profité Allvaro García pour aller à la ligne du bas à gauche et mettre un centre qui Sergi Guardiola, dans la petite zone d’un tir timide, en a profité pour se matérialiser à volonté. Pendant plusieurs minutes, il y a eu beaucoup de tension. Guardiola célébrée face à La garde, le défenseur central l’a giflé et pendant ce temps, le VAR semblait regarder de près un but qui finirait par monter au tableau d’affichage. Avec l’avantage, les locaux n’allaient pas en rester là et allaient allonger les distances du corner. Sept minutes plus tard Trejo a lancé un corner mesuré depuis la droite – l’Argentin compte déjà huit passes décisives – ce qui Alexandre Catena, s’élevant devant les défenseurs de Glorioso, il a terminé d’une tête et a inscrit le deuxième but au tableau d’affichage.

Même, Allvaro García il a réussi à marquer le troisième mais son tir s’est écrasé avec le bâton. Cependant, tout n’allait pas être une bonne nouvelle pour ceux de Iraola et le sien Garcia a dû repartir blessé, à quatre minutes de la mi-temps, pour être remplacé par De bébé. Ainsi les vingt-deux protagonistes allèrent se reposer.

Fêtes de Noël dans les étals européens

La seconde moitié n’avait pratiquement pas d’histoires. Le Deportivo Alavés a tenté d’entrer dans le match mais les locaux ne l’ont pas permis. Et c’est qu’il n’y a guère eu d’occasions nettes au cours de la seconde quarante-cinq minutes de jeu. Beaucoup de coups de pied arrêtés et de jeux de stratégie qui n’ont finalement pas récompensé l’un ou l’autre et, de cette façon, le temps a petit à petit perdu. Seul De bébé mettre l’émotion et le danger à la potería rivale dans un second temps marqué par le retour de Radamel Falcao, qui a fini par jouer huit minutes, avant la grande ovation de Vallecas à l’attaquant colombien.