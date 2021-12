Résumé et objectifs du Rayo Vallecano

12/05/2021 à 16:22 CET

Roger Payro

L’Espanyol ne relève pas la tête à domicile. Il fait partie des pires visiteurs de la catégorie avec trois points sur 24 possibles et il a été mesuré au meilleur local de First, un Lightning qui pour sa part cumule 22 sur 24. La formule semblait claire et consommée, même si ce qui est curieux, c’est que les hommes d’Iraola l’ont emporté sans finir ni au but. Le but de Cabrera lui suffisait. La réaction tardive perica, trop tard.

Rayon

ESP

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Unai López (Ciss, 67 ‘), Óscar Valentin; Isi, Trejo (Nteka, 88′), Álvaro García (Kevin, 88′); Guardiola (Falcao, 75’).

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez (Calero, 61′), Cabrera, Pedrosa; Herrera, Keidi Bare (Loren, 61′) ; Embarba (Melamed, 74′), Darder (Morlanes, 74′), Puado ; et De Tomás.

but

1-0 M. 54 Cabrera (en pp).

Arbitre

Martínez Munuera (andalou). TA : Trejo (40′), Nteka (90′), Valentin (92′) / Puado (8′), Aleix Vidal (70′), Cabrera (91′). TR : Mérida (92′, hors terrain).

Incidents

Vallecas. 8 679 spectateurs.

La réunion a commencé quelque peu chaotique. Puado a rapidement été accusé d’un jaune pour une gifle à Trejo, Sergi Gómez a « frappé » Yangel Herrera, puis le Vénézuélien est entré en collision frontale avec Darder, forçant Artà à agrafer la blessure et à porter un pansement. La foudre était intense bien que le plus clair soit venu dans une tête de De Tomás que Dimitrievski a avorté avec sa mitaine.

Mettez-le Aleix Vidal dans l’une des rares fois où il a pu parcourir des mètres. Celui de Puigpelat souffre sur le côté et aujourd’hui, il a eu un test difficile contre García, Fran et Álvaro. Le groupe électrique rayista gaucher a été exploité encore et encore par Iraola’s, qui a bien mieux terminé la première mi-temps. Trejo et Catena prévenus et en plus Isi a raté un superbe tir traversé de quelques millimètres. Le centre précédent, bien sûr, de Fran García.

Le scénario n’a pas changé d’un iota à la reprise et le pire des présages a été consommé. Cabrera a mal dégagé un ballon et quand il a essayé d’éteindre le feu qu’il a lui-même causé s’est soldé par un but contre son camp de la charrúa en essayant de dégager le centre d’Álvaro García. L’ailier franjirrojo a effleuré le 2-0 sur un tir après un corner. L’Espanyol n’était pas à l’aise, qui a traversé son pire moment en accumulant des pertes absurdes de Yangel et Darder qui ne leur ont fait que contribuer à la cause du Rayo, très intense dans la pression.

Moreno a déplacé le jeton et changé plusieurs pièces d’équipement. Melamed était l’un d’entre eux et le nombre ’21’ a égayé le jeu bleu et blanc. La première fois qu’il a touché le ballon, cela s’est terminé à Puado et le tir de l’attaquant a été repris par Dimitrievski. C’était le meilleur moment perruche, que avait à nouveau dans les bottes du ‘9’ la cravate. Le tir de Puado, cette fois, a été croisé en léchant le bâton.

Le duel s’est brouillé dans les dernières minutes, avec plus de jaunes et de bagarres que je joue. Mérida a vu le rouge du banc exiger un rouge pour Óscar Valentín, qui est entré avec les deux pieds derrière Melamed. L’Espanyol, une fois de plus, retournera au stade RCDE vide.