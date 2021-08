Résumé et objectifs du Rayo

29/08/2021 à 21:48 CEST

Adrià Léon

La victoire Se souvenir Rayo Vallecano contre Grenade dans un duel où ils ont brillé Álvaro García, Randy Nteka et scar Trejo par dessus tout. Grenade a été très plat tout au long du match et a à peine atteint le but défendu par Dimitrievski. Au contraire, il a accordé de nombreux erreurs défensives qui a ostensiblement aidé l’ensemble de Vallecas.

Rayon Vallecano

grenade

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Fran García, Catena, Saveljich, Balliu ; Comesaña, Ismaila Ciss (Valentín, 57′), Álvaro García (Kevin Rodrígues, 84′), Óscar Trejo (Andrés Martín, 70′), Merquelanz (Isi, 70′) et Nteka (Baby, 83′).

grenade

Aaron Escandell; Carlos Neva, Germán, Domingos Duarte, Víctor Díaz (Quini, 63 ‘); Ángel Montoro (Monchu, 79′), Gonalons, Milla (Yan Eteki, 63′) ; Luis Suárez (Rochina, 78′), Bacca, Puertas (Jorge Molina, 46’).

Buts

1-0 M.2 lvaro García. 2-0 M.23 Óscar Trejo, sur penalty. 3-0 M.41 Ntéka. 4-0 M.58 Comesaña.

Arbitre

Jesús Gil Manzano, école d’Estrémadure. TA : Ismaila Ciss (38′) / Luis Suárez (27′), Puertas (33′), Milla (33′), Quini (92′).

Cela ne faisait que quelques minutes de jeu quand Allvaro García Il a mis ses fans debout. La balle tombe sur le joueur du 18e rayon sur l’aile droite, il entre dans la surface et frappe à la recherche du long bâton. La balle touche légèrement en allemand, assez pour dévier la trajectoire et rendre impossible l’étirement du Aaron Carandell.

Dix minutes plus tard, il était capable de faire le deuxième Allvaro García. Après un long jeu à l’intérieur de la surface de Grenade, le ballon lui est tombé franchement et avec pratiquement aucune opposition, mais il a préféré contrôler et la défense visiteuse a sauté sur le dessus en un instant pour dévier dans un coin. Rayo a réussi à faire à nouveau 2-0 après le service de coin, mais Aarón a pris le ballon à bout portant après le tir de Comesaña.

Grenade ne s’est pas réveillée, qui a dominé la possession depuis pratiquement le début mais sans aucune profondeur. Et dans l’une de ces possessions il y a une perte qui se termine aux pieds de Ntéka, qui fait un mur avec Trejo pour recevoir déjà en tête par deux défenseurs. Le Français a sorti une coupure de marque maison qu’il a trouvée sur la jambe de dimanches Duarte. L’arbitre n’a pas hésité et a indiqué la pénalité maximale, qui était en charge de transformer Trejo avec un tir puissant qui a touché l’intérieur du bâton et qu’Aarón Escandell était sur le point de dévier du bout des doigts.

ça me manque le noyau Grenade, qui avait le ballon mais avec peu de danger. Et tant de choses manquaient, que dans un autre jeu dans lequel le milieu de terrain de Grenade ne pouvait pas abaisser la balle au sol, Il a été reçu par Nteka, qui n’a eu qu’à se retourner pour chercher le but. Allemand couvert le long bâton mais Ntéka il frappa l’autre avec une précision absolue. Il a pu aider à sa droite pour sécuriser davantage le tir, mais le Français a encore tout bien fait et a fini par condamner l’équipe de Robert Moreno, qui en 41 minutes seulement aurait reçu trois cibles. Il a raté Grenade à Monchu, qui n’est pas non plus entré après le redémarrage.

A réagi L’équipe nasride était un peu au début de la seconde mi-temps, mais pas du tout assez pour commencer à voir le but. En fait, les occasions ont continué à mettre foudre, qui n’a pas pris plus d’un quart d’heure pour faire le quatrième : passé centre de Allvaro García au poteau éloigné et en-tête de Comesaña au bas des mailles.

Après le 4-0, Grenade a donné -déjà obligé- un pas en avant et le Lightning a commencé à préserver le résultat. Allemand Il a réussi à combler l’écart lorsqu’il a terminé un corner, mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. Il a également réclamé une pénalité Luis Suarez dans un saut avec Saveljich, mais le contact n’a pas semblé suffisant pour signaler la pénalité maximale. Le dernier quart d’heure s’est passé sans douleur ni gloire, avec un Ray qui a même rôdé dans la région de Grenade dans certains jeux grâce à la médiation de Baby. Grenade n’est apparue dans aucune partie du match et l’a payé cher, notamment en raison du manque de force défensive. Triomphe de foudre confortable, qui devait commencer ajouter et garçon l’a fait.