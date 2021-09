Résumé et objectifs du shérif

15/09/2021

Le à 22:51 CEST

Adrià Léon

Les débuts de rêve du shérif Tiraspol en Ligue des champions. L’équipe de Tiraspol a disputé son premier match dans la plus haute compétition de football européenne et l’a remportée contre le Shakhtar qui était bien supérieur dans certaines phases du match, mais qui a succombé devant l’illusion et le travail des débutantes. Exploit historique pour Transnistrie, un État indépendant de Moldavie qui, malgré sa propre monnaie et son propre gouvernement, n’est pas reconnu internationalement. Le football n’a pas de frontières.

Shérif Tiraspol

Shakhtar

Shérif

Athanasiadis; Cristiano, Dulanto, Arboleda, Costanza ; Thill, Addo (Radeljic, 86′), Kolovos (Yansane, 54′) ; Castañeda (Nikolov, 85′), Yakhshiboev (Bruno, 67′), Adama Traoré.

Shakhtar

Piatov; Ismaily, Matviyenko, Marlon, Dodó; Marcos (Alan Patrick, 65′), Maycon ; Fernando (Mudryk, 65′), Pedrinho, Teté (Marlos, 46′) ; Lassina Traoré.

Buts

1-0 M.16 Adama Traoré. 2-0 M.62 Yansane.

Arbitre

Deniz Aytekin. TA : Dulanto (42′).

Incidents

Match joué au Sheriff Stadium devant 5 000 spectateurs.

Il est sorti en voulant mordre le Shérif que, connaissant son état Cendrillon dans le groupe – et d’une certaine manière dans le jeu – il a pressé le Shakhtar. Malgré tout, l’équipe ukrainienne n’a pas tardé à prendre les rênes et celle de la Transnistrie, à chercher ses options dans la contre-attaque. Et les a trouvés sans trop se renseigner. Cristiano a couru sur la gauche pour mettre un ballon chaud aux pieds de Adama Traore, qui d’une demi-volée a battu Pyatov. Le gardien expérimenté a pu faire plus, mais l’un des défenseurs centraux a légèrement dévié la trajectoire du ballon après le coup d’Adama et a rendu difficile l’intervention de son gardien.

Le shérif, loin de se refermer pour défendre son trésor, c’est venu déranger dans plusieurs autres actions au but visiteur, qui a été très infructueux lors de la première étape du match. Le Shakhtar, loin de se sentir dominant, a réussi à calmer la fête locale dans la dernière partie de la première mi-temps. Lassina traore avait la meilleure chance ukrainienne avant d’aller à la mi-temps, mais son tir a été repoussé par Athanasiadis, qui a montré de très bons réflexes.

Après la reprise, le Shakhtar est sorti beaucoup plus tonique que lors du premier, avec une première chance du nouveau entré Marlos qui était sur le point de rouler le but local dans son tir. Après lui, ce fut au tour de Fernando, qui a frappé de l’extérieur de la surface à la recherche de l’équipe, sans succès. Le shérif n’avait plus la facilité du début et le besoin ukrainien n’a cessé de croître. Les deux premières occasions étaient le prologue d’un harcèlement constant et d’un retrait basé sur la possession, le contrôle et les chances, mais sans but. De plus, les locaux ont perdu Kolovos à la moelle épinière en raison d’une blessure et leur milieu de terrain a commencé à disparaître petit à petit. Le seul qui n’a pas été effacé était Athanasiadis, qui n’arrêtait pas d’attraper des balles de toutes les couleurs.

Mais si le football est connu pour quelque chose, c’est pour son imprévisibilité. Et à Tiraspol ils avaient acheté de nombreux bulletins de vote de faire une apparition à ses débuts dans la meilleure compétition européenne. En fait, le 2-0 était si imprévisible qu’il l’a marqué Yansane, le remplaçant “incontournable” de Kolovos, qui avait semblé être une mauvaise nouvelle quelques minutes auparavant. Centre -encore- de Cristiano et tête peu attrayante de Yansane au premier tir au but Le shérif est au deuxième. De là, le Shakhtar a été complètement effacé et le shérif est revenu à la fête qu’il avait dû garer après avoir traversé les vestiaires. Adama Traoré s’apprêtait à signer son doublé d’un magnifique fil, mais sa frappe s’est perdue près de la traverse.