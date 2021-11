Résumé et objectifs du Sparta Rotterdam

28/11/2021 à 23:21 CET

Jésus Burgos

L’Ajax reste imparable en Eredivisie après avoir battu un Sparta Rotterdam par le minimum qui a mis plus de complications que prévu. Un solitaire tellement de Dusan Tadic, dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, permet à l’ensemble de Erik dix sorcière ajouter trois points supplémentaires pour maintenir l’avance aux Pays-Bas. Une rencontre marquée par des stades vides en raison des nouvelles mesures contre le COVID après la hausse des cas dans le pays. Le match a été interrompu pendant plusieurs minutes par des feux d’artifice lancés sur le terrain depuis l’extérieur du stade, où des supporters néerlandais étaient présents.

SPA

AHA

Sparte Rotterdam

M. Okoye (Van Leer, 24′) ; G. Masouras, B. Vriends, T. Beugelsdijk, M. Heylen, M. Pinto; V. Van Crooij, A. Auassar (Engels, 73′), D. Abels, B. Smeets ; E. Emegha (Ta, 73′).

Ajax

R. Pasveer ; N. Mazraoui, J. Timber, Lisandro Martínez, D. Blind (Tagliafico, 88′) ; E. lvarez, R. Gravenberch, S. Berghuis ; David Neres, D. Tadic et Danilo (Klaassen, 80′).

Arbitre

Jochem Kamphuis. TA : B. Smeets, M. Engels / David Neres et J. Timber.

Incidents

Match correspondant à la quatorzième journée de l’Eredivisie disputé au stade Starta-Stadion Het Kasteel (Rotterdam).

Une fête qui a commencé avec l’égalité comme note dominante. Aucune équipe n’imposait sa supériorité sur l’autre et le ballon était présent surtout au centre du terrain, avec un jeu bloqué qui empêchait plus d’occasions d’être vues dans les deux zones. Pourtant, petit à petit, l’Ajax a pris le contrôle du jeu grâce à la possession du ballon mais, de son côté, Rotterdam était sûr et solide derrière, empêchant les visiteurs de créer le danger et de ne rien générer dans le but. M. Okoye, qui a été remplacé par allez lire. Mieux connu des fans espagnols pour sa relation avec le joueur du FC Barcelone Lieke Martens.

Après les minutes, déjà dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, Dusan Tadic a mis fin à un jeu collectif où l’Ajax a mijoté un jeu qui a fini par ouvrir le score du Starta-Stadion Het Kasteel. Le reste du jeu était similaire. Un Sparte de Rotterdam pratiquement enfermé dans sa surface et tenant l’offensive des visiteurs. Les de avoir une sorcière Ils ne savaient pas ou ne pouvaient pas allonger la distance mais ils ont réussi à conserver l’avantage et à ajouter trois nouveaux points pour rester en tête de l’Eredivisie.