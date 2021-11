Résumé et objectifs du Sporting Portugal

11/03/2021

Le à 23:52 CET

Sport.es

Deuxième victoire consécutive de Sportif du Portugal (4-0) contre un Besiktas sans pour autant Pjanic ni Batshuayi déjà éliminé de cette édition de la Ligue des champions et sans possibilité d’aller en Ligue Europa. Un doublet de Gonçalves et un peu de Paulinho dans la première partie, ils ont mis la réunion sur la bonne voie dans le José Alvalade pour les locaux, qui ont arrondi le score au deuxième avec les deux Sarabie.

FS

BES

Sportif Portugal

Adam; Feddal, Coates, Inacio ; Porro (Esgaio, 17′), Palhinha, Matheus (Braganca, 60′), Reis (Vinagre, 72′); Sarabia, Paulinho (Santos, 60′), Gonçalves (Cabral, 72′).

Besiktas

Destanoglu; Uysal, Welinton, Montero (Teixeira, 46′), Yilmaz ; Topal, Josef; Ghezzal (Tore, 78′), Hutchinson (Ucan, 61′), Larin (Bozdogan, 61′ ; Ozyakup, 83′) ; Karaman.

Buts

1-0 M.31 Gonçalves. 2-0 M.38 Gonçalves. 3-0 M.41 Paulinho. 4-0 M.56 Sarabie.

Arbitre

Sergueï Karasev. TA : Josef (50′, 90′), Larin (50′).

Il a coûté l’ensemble de Amorim ouvrir la boîte dans la première demi-heure. Un début de rencontre au cours duquel ils ont rencontré le revers de la blessure de Pedro Porro. Cependant, le premier objectif de Gonçalves C’était balsamique pour les locaux. En fait, en seulement dix minutes, il y avait trois buts d’avance.

Le jeune attaquant portugais a marqué ses deuxièmes minutes plus tard, et immédiatement après Paulinho il a quitté le match vu pour condamnation avant la pause. Dans le second, le Sportif ils se sont limités à laisser passer les minutes, bien qu’ils n’aient pas renoncé à augmenter leur avantage au cas où le groupe devrait finalement décider de la différence de buts.

A) Oui, Sarabie il a relevé le quatrième au tableau d’affichage après avoir profité d’un rebond. Huit buts en deux matchs pour le Portugais contre lui Besiktas, qui a déjà été mathématiquement éliminé de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Pour sa part, la victoire de Ajax sur le Dortmund permet à la Sportif se lancer à fond dans la lutte pour la deuxième place, qui se jouera dans le duel direct contre les Allemands.