Résumé et objectifs du Victoria CF-Villarreal de la Copa del Rey

Dix-sept minutes avec une feuille blanche, avec des arrêts de son gardien, le meilleur de l’équipe, et avec des applaudissements au stade Riazor à chaque action de la résistance, était le temps que Victoria, Preferente, a enduré contre Villarreal, de ‘Champions’, qui a fini par remplir la logique et la raclée (0-8).

CIV

LL

Victoria CF

Janus ; Reillo, Adrián (Dieguito 80′), Pipo, Mandy (Jorge 73′); Nieto (Padín 56 ‘), Sande, Sergio; Iago (Rial 80’) ; Mauriz (Patiño 73 ‘), Raña.

Villarréal

Asenjo ; Mario Gaspar, De la Fuente (Adriano 80′), Mandi, Estupiñán (Gerard 63′); Rubén Peña (Iosifov 63′), Iborra, Alberto Moreno; Raba (Tasende 64′), Alcácer (Jour 46′), Chukwueze.

Buts

0-1 M.17 Moreno; 0-2 M.22 Moreno; 0-3 M.28 Mandi; 0-4 M.47 Alcacer ; 0-5 M.50 Chukwueze, 0-6 M.73 Gérard Moreno; 0-7 M.82 Jour ; 0-8 M.87 Iosifov.

Arbitre

González Fuertes (asturien).

Le saut de LaLiga Santander dans la sixième catégorie du football national est aujourd’hui énorme et c’est pourquoi les «Zèbres» ont pris le match avec le «sous-marin jaune» pour profiter d’une journée historique, dont le résultat était le moindre.

Le scénario a également profité à celui d’Unai Emery, le terrain de Riazor, un stade de premier ordre, rien à voir avec celui d’A Grela, où Victoria, sur une surface artificielle, a éliminé Hernani dans le précédent pour ce rendez-vous qu’il restera à jamais dans le mémoire de la modeste équipe galicienne, une référence pour le football de base, avec 78 ans de vie et un vivier de footballeurs comme Amancio Amaro ou Lucas Pérez.

Villarreal s’est formé avec un onze de garanties pour ne pas donner d’option à la cloche. Jano, le gardien de but qui avait joué dans le passage de Victoria à la Coupe en arrêtant un penalty et qui travaille comme entraîneur à l’Université, s’est exhibé dans le premier quart d’heure. Avec du pop-corn, il a répondu à une tête d’Alcácer et à une autre de Raba, celle-ci au centre de Pervis Estupiñán.

Le gardien de but de l’équipe de La Corogne n’a pas pu avec Alberto Moreno. L’ancien joueur de Liverpool a tracé le mur avec Paco Alcácer et a botté le ballon devant le gardien de but pour mettre fin à la résistance locale à la 17e minute. Cinq plus tard, il a répété avec un tir serré de l’avant.

Le compte de Villarreal est passé à quatre avant la pause avec une tête de Mandi dans un corner et une autre d’Alcácer après avoir récolté une erreur de Pipo.

La rupture n’a pas apaisé celle d’Emery. Un poteau a évité le tiers d’Alberto Moreno et Mandi a envoyé le rejet avec tout le but pour lui. Chukwueze n’a pas pardonné après une feinte de Raba et ils ont prolongé le loyer, déjà dans la dernière ligne droite, Gérard Moreno sur corner, Dia et Iosifov.

Le match de Coupe a également coïncidé avec le Mémorial Moncho Rivera, une réunion caritative promue par la société Hijos de Rivera et qui a permis de récolter 37 000 euros pour la Cuisine économique de La Corogne.