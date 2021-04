Résumé et objectifs inter

04/03/2021 à 22:47 CEST

X. Serrano

Il n’y a pas d’équipement plus fiable en « calcium » que Inter. Percé le Milan. Percé le Juve. Et les « nerazzurri », également touchés par le virus de la FIFA, sont revenus sur la facture. Sans fioritures ni tracas, l’équipe de Antonio Conte vaincu le Bologne avec un seul objectif de Romelu lukaku. Trois points qui font passer le revenu du leader à huit – avec un match en attente -, qui enchaîne neuf victoires et 12 matchs sans perdre.

BOL

INT

Bologne

Ravaglia; Tomiyasu (De Silvestri, 34 ‘), Danilo, Soumaoro, Dijks (Juwara, 82’); Schouten, Dominguez (Svanberg, 69 ‘); Skov Olsen (Orsolini, 80 ‘), Soriano, Sansone (Vignato, 69’); Brouette.

Inter

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (Vecino, 90 ‘), Brozovic, Eriksen (Gagliardini, 61’), Young (Darmian, 71 ‘); Lukaku et Lautaro (Alexis, 71 ‘).

Arbitre

Piero Giacomelli. TA: Soumaoro (31 ‘), De Silvestri (61’), Vignato (82 ‘), Juwara (85’) / Ranocchia (53 ‘), Brozovic (86’), Bastoni (86 ‘), Gagliardini (88’) .

Incidents

Match joué à huis clos au Renato Dall’Ara correspondant à la 29e journée de Serie A.

Soit par sa plus grande fraîcheur, soit encouragé par les crevaisons des autres grands, le Bologne il a commencé effrontément. Il saisit le cuir et rôdait dans les environs de la Handanovic, mais sans embarrasser le gardien de but. Sans souffrir à aucun moment, le Inter menait le parti à l’égalité. Il ne pouvait cependant pas passer à l’étape suivante. Eriksen il a été désactivé et les attaquants ont été reçus trop loin de la zone.

le 0-1 il est venu dans une action isolée. Bastoni surpris en rejoignant l’attaque et à partir de la ligne de fond, il a mis un centre qui Lukaku dirigé vers le but. Ravaglia il s’est débarrassé du premier tir à bout portant, mais au milieu de la chute, il n’a rien pu faire pour empêcher le but du Belge. Sans trop de fioritures, le Inter caressa le second dans une action arrêtée qui Ranocchia Il hocha la tête près du bâton.

le Bologne, pour sa part, n’a pas exigé Handanovic jusqu’au coucher du soleil du premier acte. Un coup de Schouten que le Slovène a tapé pour un corner sans trop de peine. Après l’entracte, ceux de Mihajlovic ils ont essayé de répéter l’audacieux début de la première mi-temps, mais ils sont restés à mi-chemin.

le Inter il savait exprimer la lenteur qui l’intéressait. Il l’a endormi, attendant une action isolée qui lui permettrait de condamner. L’avoir Lautaro, inaperçu en général, dans un tir du bord qui s’est écrasé dans le poteau. Et rien d’autre généré lors de l’attaque. Telle était la détente «nerazzurra» qui a fini par permettre l’inondation «rossoblu». le Bologne est allé à plus, mais son manque de punch l’a empêché de déranger un Inter jeté vers le «Scudetto».