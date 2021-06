Résumé et résultat de Colombie 1

in

21/06/2021 à 6h17 CEST

Efe

Un but contre son camp du défenseur central Yerry Mina Ce dimanche a donné la victoire à l’équipe péruvienne, qui, avec un grand travail défensif, a battu un peu la Colombie créative 1-2 lors de la troisième journée du groupe B de la Copa América.

Au stade olympique Pedro Ludovico Teixeira, à Goiania, l’équipe de Ricardo Gareca a pris l’avantage en première mi-temps avec un score de Sergio Peña, du Néerlandais Emmen, tandis que les caféiculteurs ont provisoirement égalisé sur un penalty de l’attaquant Miguel Borja, de Barranquilla.

Cela signifiait également la Première chute de la Colombie sous l’ère Reinaldo Rueda après avoir remporté deux matches, le Pérou lui-même et l’Équateur, et affronteront les deux autres contre l’Argentine et le Venezuela.

La Blanquirroja a tenté d’imposer des conditions en début de match, portée par le travail de Renato Tapia et Yoshimar Yotún au centre du terrain et a bouleversé un rival qui, comme lors des matchs précédents, a montré de nombreux doutes en défense.

Cependant, l’équipe de Rueda a essayé de profiter des espaces laissés par son rival avec Cuadrado dans cette section, qui dans cette partie du jeu est apparu sur la gauche et a eu la première approche avec un tir à longue distance, après s’être débarrassé de Carrillo, qui Il a frôlé l’un des poteaux de but de Pedro Gallese.

Le match a changé à la 16e minute lorsque le Pérou a ouvert le score dans un jeu dans lequel Yotún, avec beaucoup d’espace, a décoché un tir qui s’est écrasé sur le poteau gauche de David Ospina et au rebond Peña, sans aucune marque, a pris un droit impossible. main à sauver pour le gardien colombien.

Ceux dirigés par Gareca se sont retirés, ont fermé les espaces et ont fait un malaise Colombie qui, comme lors du match contre l’Equateur, a eu beaucoup de difficultés à briser la défense rivale, soutenus par les centraux Christian Ramos et Alexander Callens, avec de bonnes performances.

Pour le stade complémentaire, la Colombie s’est réajustée et a tenté de briser la défense avec de longs ballons, dont l’un, envoyé par Edwin Cardona à la 51e minute, a atteint Borja, qui a été renversé par Gallese dans la surface.

Le joueur junior était chargé d’encaisser le penalty et de faire célébrer l’équipe de Rueda.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps pour l’équipe de Coffee, car à la minute 64, Christian Cueva a pris un corner qui a été passé à tout le monde dans la zone, il a rebondi sur Mina dans le corps et est entré dans le but colombien, malgré l’effort d’Ospina. .

Pour essayer de faire mal, Rueda a envoyé le milieu de terrain Gustavo Cuéllar et l’attaquant Luis Fernando Muriel sur le terrain, qui ont rejoint Borja pour l’occasion de marquer la plus claire de son équipe, en dehors du but, en seconde période.

Pendant ce temps, le Pérou a tenté de profiter du contexte du match pour blesser l’aile droite, une zone à travers laquelle l’ailier Aldo Corzo et l’ailier Carrillo ont fait des dégâts aux dépens de William Tesillo et Davinson Sánchez.

Au final, sans ordre et cherchant à faire du mal à des centres inoffensifs, la Colombie n’a pas pu rivaliser et a donné vie à Le Pérou, qui reprend son souffle après avoir perdu 4-0 avec le Brésil à ses débuts.

Au prochain tour, qui se jouera mercredi, la Blanquirroja affrontera l’Équateur, tandis que la Cafetera jouera contre l’équipe hôte imparable.

La Colombie: David Ospina; Stefan Medina (m.80, Alfredo Morelos), Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo ; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez (m.60, Gustavo Cuéllar), Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona (m.69, Yimmi Chará) ; Miguel Borja et Duván Zapata (m.60, Luis Muriel).

Pérou: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López ; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Sergio Peña (m.82, Wilder Cartagena), Christian Cueva (m.92, Raziel García) et Gianluca Lapadula (m.82, Santiago Ormeño).

Buts: 0-1, m.16 : Sergio Peña. 1-1, m.52 : Miguel Borja, sur penalty. 1-2, m.64 : Yerry Mina, but contre son camp.

Arbitre: l’Uruguayen Esteban Ostojich. Il a réprimandé Borja, Carrillo et Gallese.

Incidents : match de la troisième journée du groupe B de la Copa América joué au stade olympique Pedro Ludovico Teixeira, à Goiania, sans public en raison de la pandémie de covid-19.