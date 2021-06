Résumé et résultat de la Colombie 0 – 0 Venezuela de la Copa América 2021

18/06/2021

Le à 09:31 CEST

. / Goiania

Ongle performance monumentale de Wuilker Faríñez, gardien français de Lens, a sauvé un point ce jeudi pour Venezuela à sa deuxième sortie en Copa América. Le 0-0, premier du tournoi, s’est produit à Goiania contre une équipe très offensive colombien qui a eu plus d’une demi-douzaine d’occasions nettes de marquer, mais elles ont été évitées par le gardien de 23 ans.

Au stade olympique Pedro Ludovico Teixeira, à Goiania, l’équipe dirigée par le Portugais José Peseiro a également obtenu son premier point en Copa América lors du match de la deuxième journée, ce qui laisse l’équipe du café en tête provisoire du groupe B avec quatre points tandis que en attendant le duel entre le Brésil et le Pérou.

La défense de Vinotinto est sortie nerveuse et les attaquants du café ont commencé à en profiter pour voler des ballons dans le champ opposé et chercher de la vitesse, principalement de Duván Zapata, ce qui a causé des maux de tête aux centraux Francisco La Mantía et Luis Martínez.

La première occasion claire de la Colombie a été lancée à la 13e minute par Edwin Cardona du côté gauche, où il a trouvé aujourd’hui de nombreux espaces, avec un long centre pour l’ailier Daniel Muñoz, qui a d’abord envoyé un ballon de fuite que Yerry Mina a essayé de pousser au fond de le réseau mais n’a pas atteint. L’équipe de Reinaldo Rueda a continué à attaquer, menée par un Cardona très branché, et a eu des occasions claires de marquer avec deux tirs de Zapata et un autre du milieu de terrain de Boca Juniors qui ont été sauvés par un élastique Faríñez.

En seconde période, les caféiculteurs ont continué à attaquer mais ont changé de camp, cette fois ils ont misé sur la droite, où Juan Guillermo Cuadrado a commencé à être plus influent. Juste le footballeur de la Juventus a envoyé un centre à la 53e minute que Matheus Uribe a contrôlé avec sa poitrine, qui a ensuite fait un chilien et a décoché un très bon tir qui n’est pas entré dans le but car Faríñez a pris le ballon d’une gifle.

Le Venezuela, quant à lui, a eu beaucoup de difficultés à dépasser le milieu du terrain et à créer du danger sur le terrain colombien, puisque les incursions à la contre-attaque de Cristian Cásseres et Fernando Aristeguieta ont été stoppées la plupart du temps par l’infatigable Wilmar Barrios et par les centraux. .

L’équipe du café a commencé à perdre de l’intensité, alors Rueda a décidé d’envoyer Jaminton Campaz, qui à 21 ans a fait ses débuts avec l’équipe senior, et l’ailier Luis Díaz, qui a donné un nouveau look à son équipe. Malgré le fait que le jeu soit devenu rocheux, avec de nombreuses fautes latérales et latérales, la Colombie a maintenu l’élan et a continué à créer des opportunités avec Uribe, dont les incursions dans la surface ont été essentielles pour son équipe, et Miguel Borja, qui a donné de la mobilité à l’attaque colombienne , et que, comme dans le reste du jeu, ils étaient sauvé par Faríñez.

Finalement, avec la Colombie tournée à l’attaque, l’arbitre a expulsé Diaz à la 93e minute pour un piétinement sur un adversaire et aucune équipe n’a pu battre zéro sur le tableau de bord.

La Colombie, qui affrontera le Pérou dimanche, atteint quatre points dans le tournoi continental, tandis que le Venezuela, qui a perdu 3-0 à ses débuts avec le Brésil et affrontera l’Équateur dimanche, a obtenu son premier point du tournoi de la main d’un spectaculaire Faríñez.