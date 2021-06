Résumé et résultat de l’Angleterre 0 – 0 Ecosse du Championnat d’Europe

18/06/2021

Le à 23:31 CEST

Roger Payro

25 ans plus tard, l’Angleterre, l’Écosse et Wembley étaient dans la phase finale d’un championnat d’Europe et le match n’a pas déçu. Le désir que les Écossais avaient aux Anglais pesé dans un match vierge grâce au grand rôle de Steve Clarke. Premier point pour eux. Les élèves de Gareth Southgate en ajoutent quatre, qui continuent de l’avoir face pour aller au deuxième tour. Ils le joueront contre la République tchèque, avec qui ils mènent le groupe. Une cravate les classe tous les deux.

ING

ESC

Angleterre

Pickford ; Shaw, Mings, Stones, James ; Riz, Phillips, Mont ; Foden (Grealish, m.63), Sterling et Kane (Rashford, m.74)

Écosse

Maréchal ; Robertson, Hanley, Tierney, McTominay, O’Donnell ; McGinn, McGregor, Gilmour (Armstrong, m.76) ; Adams (Nisbet, m.85) et Dykes

Arbitre

Mateu Lahoz (ESP). Il a réprimandé McGinn (m.16) et O’Donnell (m.87) par l’Ecosse

Incidents

Wembley. 22 500 spectateurs.

Loin du début dominant avec lequel l’Angleterre a soumis la Croatie lors de son premier match, les rênes ont été aujourd’hui prises par l’Écosse. Che Adams a eu le premier sur une bonne pièce combinatoire qui a avorté Des pierres avec une serrure. réLe sauveur du buteur était sur le point de repasser le centre-ville, qui avant le quart d’heure a planté une tête imposante contre le poteau dans un corner.

Le tonnerre du bois a réveillé les “Trois Lions”, qui ont ensuite pardonné avec une mauvaise définition du Mont après un vol de Sterling et avec un autre de Foden, qui a fait une commande à engrenages de classe mondiale. Pour cette raison, il a été noté comme hors-jeu. Une tête de fer quelque peu forcée de Kane a été le dernier de l’Angleterre, qui a connu une bonne frayeur au bout d’une demi-heure.

O’Donnell a attrapé une volée après qu’un centre pluvieux de Tierney et Pickford ait sorti une main salvatrice. Son arrêt vaut la peine compte tenu de la pluie qui ne s’est pas arrêtée à Wembley.

Après les vacances, il semblait que les hommes de Southgate changeaient de décor. Mount et Reece James l’ont testé dans les dix premières minutes au cours desquelles le siège était réel, mais l’Écosse a de nouveau ébranlé la domination. En fait, les digues a donné quelques avis qui sont revenus pour égaliser le concours. Grealish et Rashford étaient les seuls changements dans une Angleterre bloquée et ne mettant pas plus en difficulté son ennemi. L’Ecosse jouera sa passe contre la Croatie lors de la dernière journée.