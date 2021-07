Résumé et résultat de l’Argentine 3 – 0 Equateur de la Copa América 2021

07/04/2021

Le à 09:31 CEST

Un grand Leo Messi est apparu à Goiania pour marquer les différences et mener son Argentine en demi-finale de la Copa América. L’Albiceleste s’est imposé (3-0) contre un Equateur qui était dans le match jusqu’aux dix dernières minutes et maintenant ils se dirigent vers les demi-finales où ils retrouveront une Colombie toujours insinuante.

ARG

Écus

Argentine

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Pezzella, Otamendi, Marcos Acuña ; Paredes (Guido Rodríguez, 70′), De Paul, Lo Celso (Di María, 70′); Nico González (Tagliafico, 82′), Leo Messi et Lautaro Martínez (Kun Agüero, 93′)

Équateur

Galindez ; Preciado, Arboleda, Hincapié, Palais; (Argent, 45′) Gruezo (Estrada, 45′), Méndez, Alan Franco (Caicedo, 69′), Estupiñán, Ángel Mena et Enner Valencia

Arbitre

Wilton Sampaio (Brésil). TA : Preciado (19′), Alan Franco (30′), Estupiñán (43′) / Otamendi (45′), Nico Gónzalez (60′). TR : Hincapié (83′)

Buts

1-0, De Paul (39′) ; 2-0, Lautaro Martínez (83′) ; 3-0 Leo Messi (92′)

Incidents

Quart de finale de la Copa América disputé au stade olympique (Goiania) à huis clos, en raison des restrictions sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Le ’10’, dans sa pause Blaugrana, a participé aux trois buts argentins : il a délivré deux passes décisives et inscrit son deuxième but sur coup franc du tournoi. Comme si cela ne suffisait pas, il a envoyé une balle dans le bois, dans une performance cinq étoiles. À Leo Il était léger, fort dans la tête et les jambes et avec un leadership sportif imposant dans un match inconfortable dans lequel son équipe a mâché beaucoup de sable.

L’Équateur est sorti pour contester le ballon et a atteint l’objectif de neutraliser les débordements que les Argentins avaient faits dans toutes leurs performances. L’audace de ceux de Gustavo Alfaro Il a été complété par une haute pression, qui a fait une brèche sur les Argentins. Le changement de scénario, d’une équipe présumée lâcheté tactique, a pris l’Albiceleste au pied du mur, mais a eu le mérite de contrer la création de danger à chaque fois qu’ils foulaient la surface.

Lautaro a réussi à marquer qui a dépassé Galindez avec une bonne vaseline qu’ils ont pris presque sur la ligne de but (min 12) et Pezzella (min. 16) dans un tir qui est passé sur le côté après un corner servi par Leo.

Le plus clair de tous était Messi, qui a recherché une mission imprudente au gardien de but. Seul, il a eu le temps de réfléchir à l’exécution et sa chaloupe a embrassé la base du bâton (min 22). L’Argentine intimidait plus pour sa poudre que pour son jeu.

L’Equateur est entré dans l’échange de coups et Méndez a pris une finition acrobatique qui a exigé Emiliano Martinez. C’était un pur vertige.

MESSI APPARAÎT TOUJOURS

La fête est devenue nerveuse. L’Argentine, avec une bonne circulation, a enlevé la hiérarchie et l’Equateur le physique pour intimider, sans jamais perdre son envie offensive, comme dans un centre qui Enner Valence gratté avec la tête (min 37).

N’importe qui pouvait marquer. Et celui qui a brisé la réunion était Léo et son meurtrier insistent: assisté longuement Nico González qui ne pouvait pas surmonter Galindez, le rebond est retombé à 10 qui a donné une autre passe à De Paul, sans marque, qui a marqué son premier but avec le maillot de l’albiceleste. La double passe décisive de Messi a sorti l’Argentine d’une dynamique extrêmement dangereuse avec un Équateur cultivé.

Le 1-0 était un butin plus qu’acceptable pour l’Argentine en environ 45 minutes avec beaucoup de verve, un football en fuite et un manque de contrôle.

UN NOUVEAU CONVERT GRATUIT GRATUIT DIRECT

L’accident était moche après la pause. La température montait et les angoisses équatoriennes et argentins devaient enfiler leur salopette, dans un environnement de plus en plus tendu et transcendant. L’Albiceleste, qui n’a encaissé qu’un seul but sur l’ensemble du tournoi, avait les statistiques comme alibi défensif.

Scaloni a tenté de récupérer la boussole en mettant plus de ténacité avec Di Maria et le Bétique Guido Rodríguez pour certains usés Des murs Oui Le Celso.

Le mérite d’une équipe jeune et en construction était, sans aucun doute, celui de survivre, de voler des minutes au chronomètre et d’annihiler le match comme le font les grandes équipes. Messi a décidé le choc quand il a volé le portefeuille de Accentuation et a assisté afin que Lautaro mettre le 2-0. Cela faisait 83 minutes avec des fréquences cardiaques très élevées.

Dans l’épilogue, Leo a épinglé le fermoir avec une faute doucement et magistralement exécutée.. C’était 3-0 d’un triomphe pour une équipe à la mentalité collective qui sait qu’elle peut compter sur le crack des cracks, en état de grâce dans les terrains punis brésiliens.