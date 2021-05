Résumé et résultat de Nadal – Zverev

14/05/2021 à 14:17 CEST

L’Espagnol Rafael Nadal est déjà en demi-finale de Masters de Rome 1000 après avoir battu ce vendredi en deux sets et après plus de deux heures de jeu contre l’Allemand Alexandre Zverev (6-3 et 6-4).

Le manacorí s’est vengé de la défaite qu’il a récoltée contre l’Allemand la semaine dernière au Masters 1000 de Madrid et, ce samedi, il cherchera à entrer dans une nouvelle finale au Foro Italico.

En demi-finale, Nadal fera face à l’américain Reilly Opelka, actuel numéro 47 du classement ATP, qui a battu l’Argentin Federico Delbonis en deux séries (7-5 ​​et 7-6 (2)).