Résumé et résultat de Palmeiras 0 – 0 At. Mineur de la Copa Libertadores 2021

22/09/2021 à 04h31 CEST

Les Palmeiras et l’At. Mineiro a exclu le match aller des demi-finales des Libertadores et ils ont décidé de tout risquer, mardi prochain au stade Mineirao. Le 0-0 était le résultat logique et prévisible d’un affrontement raté, dans lequel la peur de perdre prévalait.

COPAIN

CAME

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez, Felipe Melo (Danilo, 68′), Ze Rafael (Patrick de Paula, 85′), Raphael Veiga, Dudu (Wesley, 64′), Rony (Gabriel Veron, 85′ ) et Luiz Adriano (Deyverson, 64′).

À. Mineiro

Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Arana, Allan, Jair, Zaracho (Vargas, 74′), Nacho Fernández (Nathan, 86′), Hulk (Sasha, 86′) et Diego Costa (Keno, 54′).

Arbitre

Patricio Loustau (Argentine). TA Ze Rafael (80′) / Zaracho (22′).

Incidents

Match joué à huis clos à l’Allianz Parque (Sao Paulo).

Ce fut un match décevant entre deux des équipes les plus chères du continent. El Verdao, actuel champion, a puisé dans l’expérience et le pragmatisme pour neutraliser le duo Hulk-Diego Costa, tandis que la Gaule, dirigée par Cuca, il a joué en se recroquevillant, exprimant le sentiment qu’il aurait pu faire beaucoup plus.

Devant l’importance de l’affrontement, les deux protagonistes ont réduit les risques et élevé un jeu minimum, où l’usure prévalait avant la création. La première mi-temps a été nerveuse et imprécise dans laquelle peu a été généré. Il n’y avait pas d’opportunités claires dans une lutte constante, avec deux équipes bien protégées défensivement, qui ont renoncé à presser.

Tout, pourtant, aurait pu exploser à l’orée de la mi-temps (min. 40) quand Gustavo Gomez commis une pénalité comptable sur un Diego Costa pour l’instant bien ficelé. Ponton servi avec un pied gauche, qui a explosé à la base du poteau gauche du but Weverton. Le joueur le plus décisif du Galo a perdu une occasion en or au moment clé de la saison. Les conséquences réelles de l’échec ne seront révélées qu’au retour.

L’At. Mineiro a subi un nouveau revers lorsque, à la minute 54, Diego Costa a subi une élongation musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. L’ex de l’Atleti a non seulement dû prendre sa retraite, mais il pourra difficilement être dans la partie retour de la semaine prochaine.

L’affrontement s’est poursuivi dans le même sens, sans lucidité et avec le muscle comme argument principal. L’At. Mineiro avait plus de possession, mais il manquait de la conviction nécessaire pour viser la victoire et Palmeiras vivait à l’aise dans une approche réactive, ce qui lui a permis d’exploiter la vitesse de ses points dans un contre. Les minutes tombaient et personne ne bougeait l’arbre avec assez de détermination. Le jeu s’est flétri sans aucune opportunité de marquer clairement, ce qui devrait faire rougir les deux protagonistes.

Le Mineirao dictera donc sa sentence la semaine prochaine dans un nouveau duel tactique entre Abel Ferreira et Cuca, les deux entraîneurs de la dernière finale des Libertadores. Pendant ce temps, ce lendemain soir, Flamengo et Barcelone de Guayaquil se retrouvent au Maracana pour jouer le premier match de l’autre demi-finale.