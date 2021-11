Résumé FC Barcelone | L’effet Xavi commence à fonctionner

28/11/2021 à 09:48 CET

Le FC Barcelone de Xavi Hernández commence à carburer. Après avoir battu le RCD Espanyol lors de la première de l’entraîneur catalan, les Catalans ont réussi à la deuxième victoire consécutive en Liga et la première à l’extérieur: les objectifs de Frenkie De Jong, Memphis Depay et Philippe Coutinho ils ont vaincu un Villarreal combatif.

1 – Le @FCBarcelona_es a remporté sa première victoire en tant que visiteur en @LaLiga cette saison (6P 1V 3E 2D) et c’est aussi la première fois qu’il remporte deux victoires consécutives dans la compétition le 21/22. Effet. pic.twitter.com/rNdYeebexU – OptaJose (@OptaJose) 27 novembre 2021

Les Catalans, qui n’ont pas fait leurs devoirs contre Benfica en Ligue des champions malgré une belle image, ils ont battu l’équipe d’Unai Emery dans la dernière ligne droite du match et ont marqué trois points vitaux pour l’équipe et le projet: les joueurs ont sorti la boîte gagnante à l’extérieur de chez eux.

Barcelone avait jusqu’à présent signé trois nuls et deux défaites lors de ses cinq premiers matchs à l’extérieur de la saison 2021/22 : Athletic Club (1-1), Cadix (0-0), Atlético (2-0), Rayo Vallecano (1-0), Celta de Vigo (3-3). Malgré six victoires dans le casier, les Catalans ont réalisé la deuxième d’affilée pour la première fois cette saison.

Passe suivante : le Betis de Manuel Pellegrini

Les deux victoires en Liga contre l’Espanyol et Villarreal ont lancé l’équipe, qui atteint déjà les positions européennes avec 23 points, un de moins que le Rayo Vallecano et le Real Betis, l’équipe qu’il affrontera le lendemain au Camp Nou. Les Andalous ont connu un bon début de saison et en Europe, ils ont été forts.

En l’absence des matchs des équipes de tête, Barcelone a dormi en septième position et n’a que sept points de retard sur la tête, actuellement en possession du Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui le joue contre Séville lors de la 15e journée de Liga.