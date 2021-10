Au sommaire : Guenther Steiner, directeur de l’équipe Haas, est encouragé par le sang-froid dont a fait preuve son équipe alors que Mick Schumacher a profité d’une opportunité pour atteindre la Q2 le week-end dernier.

En bref

La Q2 de Schumacher montre que Haas est prêt pour les points – SteinerDans une séance de qualification humide, Schumacher a atteint la Q2 aux dépens de son coéquipier, les deux pilotes Alfa Romeo, Nicholas Latifi dans une Williams et la McLaren de Daniel Ricciardo – battant ce dernier de près d’un dixième d’une seconde. Steiner a déclaré que son équipe avait montré qu’elle était prête à terminer sa course sans point la saison prochaine, alors qu’elle s’attend à avoir une voiture plus compétitive.

« Nous sommes prêts pour l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Nous allons bien. Si la situation se présente – oui, nous ferons également des erreurs – mais il y avait une chance là-bas et cela fonctionnait comme je dirais car ils ont travaillé ensemble [for] trois ou cinq ans.

Steiner a déclaré que la performance de l’équipe était particulièrement impressionnante car l’ingénieur en chef Ayao Komatsu n’a pas pu assumer son rôle habituel de supervision des deux voitures car il remplaçait l’absent Dominic Haines en tant qu’ingénieur de course de Nikita Mazepin.

« Mick était très calme, son ingénieur de course a fait un excellent travail, en restant toujours calme. Surtout avec Ayao en tant qu’ingénieur de course de Nikita, donc il n’y avait pas d’ingénieur de course en chef là-bas. Ils ont tous fait du bon travail.

« Tout le monde a fait ce qu’il fallait. Les mécaniciens, tout le monde s’est très bien comporté et c’est ce qui m’a fait plaisir car nous sommes prêts. Si nous obtenons une meilleure voiture, l’équipe de course est prête à marquer des points.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Rick Mears remportait la manche CART IndyCar sur le circuit Autodromo Hermanos Rodriguez au Mexique, après avoir déjà remporté le championnat plus tôt dans l’année.

