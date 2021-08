Résumé hebdomadaire : 5 principaux événements de minage de bitcoins

Une nouvelle semaine s’annonce pour le monde en plein essor des crypto-monnaies. Les événements importants de l’activité minière Bitcoin se succèdent avec une grande rapidité. Dans cette 51e édition de notre résumé minier classique, nous vous présentons les 5 actualités les plus importantes des 7 derniers jours.

Il est à noter que les limitations en Iran prennent fin en septembre prochain, afin que les mineurs puissent reprendre leurs opérations dans le pays. De plus, dans notre suivi du processus de récupération du hashrate Bitcoin, une bonne nouvelle pour le réseau se démarque.

De plus, il met en évidence le dernier paramètre de difficulté de minage. Ceci est le reflet des connexions et reconnexions des équipements à travers le monde. Ce fut une semaine chargée qui reflète le dynamisme de l’activité. L’initiative de Blockstream de fabriquer des équipements ASIC est également remarquable.

Ce sont les meilleures nouvelles minières de Bitcoin de la semaine

Comme d’habitude, dans ce résumé minier classique, les événements les plus importants de la semaine sont proposés en synthèse. Parmi les nombreux faits, les 5 plus importants pour l’activité minière Bitcoin se démarquent. Voici les titres :

Les mineurs de Bitcoin reprennent leurs activités en Iran Blockstream lève des fonds pour son projet de fabrication d’ASIC Les mineurs d’Ethereum restent méfiants à l’égard des mises à niveau du réseau Les revenus trimestriels de Riot Blockchain s’élevaient à 1 540 % La ferme secrète au Canada est fermée par les autorités.

Les mineurs de Bitcoin reprennent leurs activités en Iran

En septembre prochain, la période d’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin en République islamique d’Iran se termine. Il s’agit d’une période d’interdiction de l’activité de 4 mois, stimulée par le manque d’énergie dans les principales villes. Cela a forcé un rationnement de l’électricité qui a principalement affecté l’extraction de monnaies numériques.

Cette semaine, les autorités de ce pays ont réaffirmé le délai et assuré que la mesure se terminerait dans les limites établies. Cela signifie que les mineurs pourront reprendre leurs opérations sur le territoire du pays persan. Dans le même temps, il est souligné que les mineurs bénéficieront d’une réduction de facture pouvant aller jusqu’à 50 %.

La date d’expiration de l’interdiction est le 22 septembre, selon les autorités de la compagnie d’électricité de ce pays (Tavanir). L’Iran est mis en évidence comme l’un des pays ayant la plus grande contribution à la puissance de hachage de Bitcoin. Cela pourrait entraîner une nouvelle augmentation du hashrate et une étape importante vers la récupération de cet indice.

La compagnie d’électricité iranienne, Tavanir, a assuré que l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays pourra reprendre le 22 septembre.

Blockstream lève des fonds pour son projet de fabrication d’ASIC

Mardi dernier, la firme Blockstream, dédiée au développement de plateformes liées à la Blockchain et au Bitcoin, a annoncé son nouveau projet. Il s’agit de la création d’équipements ASIC pour le minage numérique de Bitcoin. Le projet serait réalisé avec le fabricant israélien Spondoolies.

Pour mener à bien le projet, la société consacrera quelque 210 millions de dollars américains. Ils auraient été obtenus lors de son deuxième tour de table. L’objectif principal serait la création d’un équipement minier hautement efficace en ce qui concerne la consommation d’énergie.

“Le nouveau capital sera utilisé pour accélérer nos efforts en ce qui concerne l’extraction de Bitcoin”, explique l’annonce susmentionnée. La société a également déclaré qu’elle continuerait à travailler et à innover pour maintenir le système lié au Bitcoin à la hauteur.

Les mineurs d’Ethereum restent méfiants à l’égard des mises à jour du réseau

Une autre des nouvelles marquantes du minage, cette fois pas de Bitcoin, mais d’Ethereum, ce sont les doutes des mineurs de ce réseau. Beaucoup d’entre eux restent douteux quant aux changements opérés dans la Blockchain polyvalente la plus importante au monde.

Le problème des mineurs, semble-t-il, se résume à des problèmes économiques. Leurs revenus sous forme de frais de transaction ont été considérablement réduits après la mise à jour de Londres début août. Une bonne partie de l’ETH qui est allé dans les portefeuilles des mineurs est désormais brûlée, générant une plus grande rareté de la monnaie et projetant une augmentation potentielle des prix.

En conséquence, les mineurs sont réticents à accepter les améliorations apportées par les modifications apportées à la preuve de participation. Ainsi, la transition devient plus difficile pour ce projet, qui avoisine déjà les 400 000 millions de dollars de capitalisation. Abandonner le protocole Proof-of-Work, quant à lui, réduirait radicalement la consommation d’énergie et les éventuelles émissions de carbone.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Riot Blockchain s’élève à 1 540 %

La société nord-américaine Riot Blockchain, a fait état d’une croissance de 1 540 % de ses revenus au cours du deuxième trimestre de l’année. Le montant obtenu par cette firme, qui est cotée au Nasdaq, s’élève à 19,3 millions de dollars. Il ressort que derrière cette inondation, se trouverait l’achat de sa nouvelle méga infrastructure au Texas.

De plus, il est à noter que la firme a réalisé une augmentation notable de la production de bitcoins dans ses installations. Il était de 38% par rapport aux pièces générées au cours du premier trimestre 2021. Plus précisément, au premier trimestre, ils ont créé 491 BTC, tandis que dans le second, le chiffre était de 675 BTC.

L’augmentation des revenus de l’entreprise est due à l’expansion des installations du Texas. La société possède la plus grande infrastructure minière Bitcoin de tout l’État du sud des États-Unis. En ce sens, Jason Les, directeur de l’entreprise, a souligné que l’expansion de ce siège social se fait de manière agressive.

Une ferme secrète au Canada est fermée par les autorités

Opérant secrètement dans la province de l’Alberta, une ferme minière Bitcoin a été découverte par les autorités. Il, selon d’importants rapports des médias, a été contraint d’arrêter ses opérations.

L’enquête des autorités a commencé après quelques plaintes de résidents du comté de Sturgeon en Alberta. Les plaintes du bruit intense, ont souligné l’argent électrique de Link Global. Après avoir procédé à une inspection, les forces de sécurité ont obtenu des infrastructures dédiées au minage numérique de Bitcoin.

L’extraction de bitcoins est légale au Canada. Cependant, pour démarrer des opérations dans cette entreprise, il est nécessaire d’avoir l’approbation des voisins, du comté local ou des autorités provinciales. Apparemment, l’usine susmentionnée n’avait aucune autorisation pour mener à bien ses opérations.

Dans la province de l’Alberta, la ferme minière secrète Bitcoin, a dérangé les voisins avec le bruit des équipements.

Quelques indices miniers cette semaine

Au cours de cette semaine, du dimanche 22 août au dimanche 29, le minage de Bitcoin a connu des changements importants dans ses différents indices. En voici quelques uns:

Le hashrate a commencé la semaine à 123 EH/s. La limite maximale sur ces sept jours était de 178 EH/s lors de la séance de mardi. Puis il a baissé et est resté à une moyenne de 126 EH/s. A la clôture de la semaine, son état est de 136 EH/s. Données de CoinWarz Mercredi 25, il y a eu un nouvel ajustement de la difficulté de minage à la hauteur du bloc 697.536. Il représente une augmentation de 13,24% par rapport à la dernière mise à jour. Il s’agit également du troisième ajustement consécutif à la hausse. L’indice reste à 17,62T. On estime que le prochain ajustement sera également à la hausse et laissera l’indice à 17,82T. Données BTC.com.Les revenus des mineurs ont atteint en moyenne 48,6 millions de dollars par jour du 22 au 27 août. Le jour avec la collecte la plus élevée a été le 22 août avec 62,7 millions de dollars. Données Blockchain.com.

