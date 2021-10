Résumé hebdomadaire des actualités cryptographiques les plus importantes

Lors de la séance de vendredi dernier, le prix du Bitcoin est passé au-dessus de 61 000 USD. Alors que les traders attendent avec impatience l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin aux États-Unis, l’enthousiasme pour une telle approbation a contribué à une augmentation de près de 6% du prix du BTC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis examine environ 40 dépôts de produits Bitcoin ETF et a divers délais de décision pour prendre une décision sur les ETF liés à des contrats à terme à partir de la semaine prochaine.

Selon Bloomberg, le régulateur devrait approuver au moins certains d’entre eux. Ouvrir la voie à une hausse anticipée des échanges pour commencer.

Actuellement, le prix de la principale crypto-monnaie sur le marché se négocie à 60 036 USD selon notre outil de crypto en ligne. Une variation décroissante de -0,36% au cours des dernières 24 heures.

Entre le 1er juillet et le 23 août, MicroStrategy a acheté 5 050 BTC supplémentaires, portant le total des avoirs de la société à 114 042 Bitcoins. La société de logiciels de renseignement possède collectivement des Bitcoins qui valent actuellement plus de 7 milliards de dollars. La société qui n’a pas l’intention de vendre le BTC a réalisé un investissement d’environ 3,54 milliards de dollars.

Michael Saylor, le PDG de la société, a été à l’avant-garde de la direction de MicroStrategy sur la voie de l’investissement dans les crypto-monnaies. Cela a été bénéfique pour MicroStrategy, qui s’est fait un nom dans la communauté crypto et à Wall Street.

Au cours de cette semaine, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que les crypto-monnaies pouvaient être utilisées comme moyen de paiement et qu’elles avaient parfaitement le droit « d’exister ». En fait, le vice-ministre des Finances du pays a déclaré que la Russie est loin de montrer une position dans l’espace crypto comme l’a fait la Chine.

Cependant, ils n’ont pas fourni de détails concrets confirmant une incursion russe dans les crypto-monnaies. Pendant ce temps, Elizaveta Danilova de la Banque de Russie a révélé qu’elle consultait des investisseurs locaux en crypto-monnaie pour estimer le volume d’investissement en crypto-monnaie dans le pays.

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre pour la stabilité financière Jon Cunliffe. Il a averti dans un discours mercredi que les crypto-monnaies pourraient déclencher une crise financière mondiale semblable à celle qui s’est produite en 2008. À moins que des réglementations strictes ne soient mises en œuvre sur le marché des crypto-monnaies.

Cunliffe a comparé le taux de croissance du marché des crypto-monnaies, de 16 milliards de dollars il y a cinq ans à 2,3 billions de dollars aujourd’hui. Avec un marché des prêts hypothécaires à risque de 1 200 milliards de dollars en 2008.

La société américaine de services financiers Square commencera bientôt à rechercher les exigences techniques pour créer un système d’exploitation minière open source Bitcoin (BTC). Selon le PDG Jack Dorsey.

Le PDG de Twitter a partagé un fil de tweets qui explique davantage son intention de suivre une approche collaborative pour décentraliser davantage l’exploitation minière de Bitcoin.

Notre équipe dirigée par @jessedorogusker commencera l’enquête technique approfondie requise pour mener à bien ce projet. Nous aimerions connaître vos réflexions, vos idées, vos préoccupations et votre collaboration. Doit-on faire ça ? Pourquoi ou pourquoi pas? Nous mettrons à jour ce fil au fur et à mesure que nous prendrons nos décisions. Et maintenant à Jesse.

– jack⚡️ (@jack) 15 octobre 2021