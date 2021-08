Résumé hebdomadaire : les 5 points sur le minage de Bitcoin qui se sont le plus démarqués

in

Une nouvelle semaine touche à sa fin, laissant un nombre important d’actualités et d’événements sur le marché des crypto-monnaies. Les informations étaient abondantes, notamment concernant le prix des monnaies virtuelles. Cependant, ce résumé se concentre sur les 5 points les plus importants dans le domaine du minage de Bitcoin au cours de cette semaine qui se termine.

Comme toujours, le secteur de l’exploitation minière numérique est l’un des secteurs les plus actifs dans tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Des dizaines de reportages se produisent chaque semaine, certains plus importants que d’autres. En ce sens, il est souligné qu’au cours de ces sept derniers jours, il y a eu des événements importants dans ce domaine.

Parmi tous ceux-ci, il ressort qu’une société minière d’origine latino-américaine est devenue l’une des nouvelles licornes des crypto-monnaies. En revanche, le nouvel ajustement de la difficulté du réseau et l’augmentation du hashrate Bitcoin après de nouvelles connexions et reconnexions d’équipements miniers à travers le monde ne peuvent être omis.

Ce sont les meilleures nouvelles minières de Bitcoin de la semaine

Comme d’habitude, ce résumé classique des nouvelles les plus importantes de l’industrie minière, rassemble les faits les plus essentiels. En d’autres termes, il s’agit d’une sélection minutieuse des points les plus importants de la semaine dans le business du minage de Bitcoin. Voici les titres :

Un nouvel ajustement du réseau Bitcoin augmente la difficulté de 7% Bitfarms, la société fondée par des Argentins devient une licorne Les mineurs de Bitcoin devraient payer des impôts aux États-Unis Hive Blockchain augmente sa capacité avec l’achat de 1 800 mineurs Les actions de Marathon dépassent le prévisions.

Le nouveau tweak du réseau Bitcoin augmente la difficulté de 7%

Après des mois de baisse, le hashrate du Bitcoin a considérablement augmenté et, avec lui, la difficulté du réseau Blockchain à traiter les transactions. C’est devenu l’un des points clés de l’activité minière Bitcoin au cours de cette semaine. Après avoir atteint 69 EH / s, le nombre de cette crypto-monnaie s’est stabilisé fortement au-dessus de 138 EH / s.

En effet, les mineurs chinois, déconnectés lors des mesures punitives des autorités chinoises contre l’entreprise, ont commencé à se reconnecter. De même, les nombreuses connexions d’équipements de pointe par les grandes sociétés minières occidentales sont comptées.

La récupération de la puissance de hachage du Bitcoin, a conduit à la montée en difficulté du réseau. Ce fait devient l’un des points les plus importants pour l’activité minière de Bitcoin au cours de cette semaine. Source : Coinwarz

La difficulté

Le résultat direct de tout cela est la difficulté croissante du minage de Bitcoin. Du 29 mai au 31 juillet, la difficulté a connu une baisse significative correspondant aux déconnexions en Chine. Il est à noter que, durant cette même période de faible difficulté, le hashrate avait tendance à monter pour redescendre. Cette tendance en zigzag avait son origine dans le fait que les déconnexions battaient leur plein. Dans le même temps, les nouvelles liaisons cherchant à profiter de la faible difficulté ont été contrebalancées.

Mais les déconnexions ne pouvaient pas durer plus longtemps, tandis que les nouvelles connexions pouvaient le faire. Cela permet désormais au hashrate, et avec lui la difficulté, d’entrer dans une nouvelle étape d’augmentation. Les ajustements de difficulté du 31 juillet et du dernier vendredi dernier, le 14 août, étaient en hausse.

La difficulté du réseau, qui était passée de 25,05T à 13,67T, est désormais en pleine reprise. D’abord il est passé à 14,50T et maintenant il s’élève à 15,56T.

La difficulté du réseau Bitcoin Blockchain, a augmenté de 7% lors du dernier ajustement ce vendredi. Source : BTC.com

Bitfarms, l’entreprise fondée par des Argentins devient une licorne

La société minière Bitcoin d’origine argentine Bitfarms a atteint une capitalisation de 1 milliard de dollars pour devenir la nouvelle licorne crypto. De plus, elle devient la neuvième entreprise fondée par des Argentins à obtenir ce statut. Avec cela, l’entreprise rejoint le groupe sélect composé de Mercado Libre et d’autres grandes entreprises.

Il faut tenir compte du fait que cette entreprise, bien que fondée par les Argentins Emiliano Grodzki et Nicolás Bonta, a son épicentre au Canada. D’autre part, cette société est l’une des pionnières du genre à être cotée à la bourse des États-Unis. De plus, Bitfarms est cotée à la Bourse de Toronto, Canada.

Le fait clé est que les actions de la société ont considérablement augmenté, lui permettant d’atteindre le statut de licorne. Cette hausse du prix sur le marché boursier du pays nord-américain a été tirée par l’avancée à la hausse des crypto-monnaies.

Les actions de la nouvelle licorne argentine Bitfarms sont à 8,13 dollars. Source : Yahoo Finance

Les mineurs de Bitcoin devraient payer des impôts aux États-Unis

Cette semaine, la loi sur les infrastructures aux États-Unis a été approuvée par le Sénat de ce pays. Il comprend des projets importants liés au développement et à la récupération de dizaines de grands espaces dans la nation nord-américaine. Cependant, étant donné l’ampleur d’un tel projet proposé par la Maison Blanche, la question incontournable était, comment serait-il financé ?

La réponse était courte et dans une certaine mesure lapidaire pour les crypto-monnaies. Parmi les points fondamentaux, est que la loi inclut le minage de Bitcoin et d’autres branches de crypto-monnaies dans la notation des courtiers. En ce sens, ils seraient obligés de déclarer et de payer des impôts aux États-Unis. Certains amendements proposés pour clarifier les termes ont été rejetés.

Le plan du président démocrate Joe Biden est de voler environ 28 milliards de dollars d’impôts sur les crypto-monnaies. Ils seraient atteints dans un délai de 10 ans. Il est à noter, comme un fait curieux, que cette taxe ne représenterait qu’une petite partie du montant nécessaire pour couvrir les dépenses de ce régime.

Hive Blockchain augmente sa capacité avec l’achat de 1800 mineurs

Un autre point d’actualité pour le minage de Bitcoin cette semaine est la nouvelle acquisition d’équipements miniers par Hive Blockchain. Selon les données fournies par le portail d’actualités CoinDesk, la firme canadienne aurait acheté un certain nombre de 1800 équipements ASIC.

Il est à noter que la société n’a pas divulgué le montant de l’équipement minier. Cependant, ils sont connus pour être fabriqués par Bitmain. Pour plus de détails, il a été signalé que les modèles sont issus de la nouvelle série S19j Pro. De son côté, avec l’achat de ces machines de minage, Hive Blockchain ajouterait le montant de 180 PH/s à ses fermes.

Il faut savoir que, début août, cette firme cotée au Nasdaq a signé le rachat de plus de 4 000 mineurs. Cet achat aurait été à un autre des grands fabricants Canaan Creative. Ceux-ci arriveraient pour le mois de septembre et se traduiraient par 272 PH/s.

A la clôture de ce vendredi, le cours de la bourse Marathon est de 32,88 dollars par action. Source : Yahoo Finance

Les actions de Marathon dépassent les prévisions

Une autre des puissantes sociétés minières de Bitcoin, Marathon, a gagné quelques points en termes de valeur de ses actions en bourse. La hausse du prix est due au fait que les revenus exprimés par la firme dans son rapport pour le deuxième trimestre, ont dépassé les attentes.

De cette façon, les actions de la société minière ont triplé au cours de l’année 2021. Parmi les nouvelles positives de ses revenus, il ressort qu’elles auraient généré environ 654 bitcoins. Compte tenu de l’appréciation de la crypto-monnaie au cours des dernières semaines, cela se traduit par de gros gains.

Cette effervescence liée à la hausse du prix de la crypto-monnaie pionnière, a été le carburant de la hausse des actions. Lors de la clôture de ce vendredi, les actions de la société étaient à 32,88 $ par action. Il ressort qu’ils ont atteint un maximum de 37,77 $. C’est le point culminant depuis mai dernier.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport