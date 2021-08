Résumé hebdomadaire : les informations les plus importantes sur le minage de Bitcoin

Les nouvelles concernant l’activité minière de Bitcoin ont continué d’avancer au rythme de l’expansion de cette activité futuriste. Dans notre résumé hebdomadaire classique, nous vous apportons un aperçu des 5 informations les plus importantes dans le domaine de la génération de crypto-monnaie. Nous soulignons que cette semaine, nous avons atteint la 50e édition de cette newsletter dédiée exclusivement au minage numérique.

Dans cette édition, vous ne pouvez pas manquer la reprise galopante du hashrate de la plus importante des monnaies numériques du monde. C’est sans doute l’actualité la plus marquante depuis plusieurs semaines où le rythme des déconnexions s’est ralenti. A cette époque, le nombre d’équipements connectés et reconnectés a commencé à augmenter aux quatre coins de la planète.

En revanche, l’investissement de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, dans des actions de sociétés minières se démarque. De même, l’annonce du PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, d’avoir commencé dans l’exploitation minière de Bitcoin, était un autre fait marquant. Comme vous pouvez le voir, ce fut une semaine très chargée dans le monde des crypto-monnaies et le minage ne pouvait pas être laissé de côté.

Ce sont les nouvelles les plus importantes de la semaine sur le minage de Bitcoin

Cette semaine, nous avons atteint le 50e numéro de notre tour d’horizon classique de l’actualité minière Bitcoin. Pendant tout ce temps, nous avons été témoins des événements qui ont marqué l’histoire de l’entreprise et nous les avons présentés à nos lecteurs. Voici les 5 titres de cette semaine :

BlackRock investit près de 400 millions de dollars pour acheter des actions dans des sociétés minières. Jack Dorsey a avoué être un mineur de Bitcoin. Un mineur de Bitcoin arrêté en Espagne pour fraude présumée au système électrique. Le hashrate de Bitcoin continue de se redresser. Les revenus de Bitfarms ont augmenté de 40 % au cours du deuxième trimestre de 2021.

BlackRock investit près de 400 millions de dollars dans l’achat d’actions de sociétés minières

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec une valorisation d’environ 8 000 milliards de dollars, investit désormais dans des sociétés minières. Selon les données, cette firme aurait investi près de 400 millions de dollars dans l’achat d’actions de deux sociétés minières cotées au Nasdaq. Il s’agit de la Blockchain et du Marathon nord-américains Riot.

La société aurait déboursé un total de 382,9 millions de dollars pour l’achat de 6,72 % des actions de Marathon. Concernant Riot Blockchain, ils auraient acquis 6,61%. La firme devient ainsi le deuxième créancier de ces sociétés, derrière Valey Forge du Vanguard Group.

A noter qu’avec cette acquisition, le nombre d’entreprises traditionnelles qui se tournent vers les crypto-monnaies augmente. De même, il est souligné que ce n’est pas la première fois que BlackRock fait une incursion dans les crypto-monnaies. À de précédentes occasions, ils ont ouvert des contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) et embauché l’ancien trader de produits Ripple, Robert Mitchnick, à la tête de la Blockchain de l’entreprise.

BlackRock a acheté près de 400 millions de dollars d’actions de Marathon et Riot Blockchain.

Jack Dorsey a avoué être un mineur de Bitcoin

Une autre des nouvelles curieuses concernant l’exploitation minière de Bitcoin cette semaine est la confession du PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey. Dans un commentaire sur son utilisateur sur ce réseau social, il a affirmé qu’il “essayait d’exploiter Bitcoin”. Pour cela, Dorsey utiliserait Compass Mining comme intermédiaire.

Il est à noter que cette société minière s’occupe de tout. En d’autres termes, le client n’a même pas besoin d’acheter la machine. Le cabinet en assure l’achat, l’installation, l’hébergement et la maintenance. C’est une sorte de service de cloud mining comme expliqué sur leur portail Web.

Avec cette étape, Dorsey remplit un devoir que chaque maximaliste Bitcoin doit remplir à un moment donné, pour générer ses propres crypto-monnaies. Il existe de nombreuses façons d’accéder au Bitcoin et d’augmenter les soldes qui se trouvent dans les portefeuilles, dont le minage est le plus sûr et le plus constant. En même temps, c’est le plus cher lorsqu’il s’agit d’investir.

Un mineur de Bitcoin arrêté en Espagne pour fraude présumée au système électrique

On savait récemment qu’à Tolède, en Espagne, un mineur de Bitcoin avait été arrêté pour avoir prétendument exécuté cette activité avec un robinet électrique illégal. Selon les portails des forces de sécurité, la personne utiliserait une prise d’énergie domestique pour éviter les factures d’énergie élevées qui existent dans le pays ibérique.

Il est à noter que l’activité minière est légale en Espagne. Cependant, l’activité a peu de place en raison des coûts élevés de l’électricité. Dans ce pays, les passionnés de crypto-monnaie préfèrent le trading, le jalonnement ou d’autres formes d’activité pour augmenter le nombre de pièces dans leurs portefeuilles. La vérité est que les autorités ont découvert la personne en raison de la forte consommation détectée dans la maison.

Quelque 111 plates-formes minières Bitcoin ont été trouvées sur le site. De plus, on savait qu’ils seraient reliés à un système de réfrigération sophistiqué. «Une femme a été identifiée comme l’auteur présumé du délit de fraude d’électricité. Il a utilisé une connexion illégale pour garantir le maintien de l’activité », lit-on dans le communiqué des corps de police.

Le hashrate de Bitcoin toujours en pleine récupération

Dans ce qui est la plus grande nouvelle de ces dernières semaines concernant l’extraction de Bitcoin, le hashrate de cette crypto-monnaie continue d’augmenter. Ainsi, la puissance de calcul, et avec elle la sécurité du réseau, semble hors de danger après les déconnexions massives en Chine.

Depuis mai dernier, les autorités du pays asiatique ont mené une croisade contre le commerce dans plusieurs provinces. Les attentats, conclus avec l’interdiction définitive de l’affaire dans presque tout le pays. Comme il faut se rappeler, en Chine, il y avait 65% de toute la puissance de hachage de la principale crypto-monnaie. L’interdiction du commerce, a pour conséquence la chute du hash mondial.

De 192 EH/s en avril, le décompte est tombé à moins de 68 EH/s. Cependant, il se redresse maintenant rapidement avec les reconnexions des mineurs chinois. D’autre part, les nouvelles connexions de grandes entreprises occidentales telles que Riot Blockchain, Core Scientific et Marathon, entre autres, comptent également. Au moment de la rédaction du hashrate Bitcoin, il est de 132 EH/s.

Le hashrate Bitcoin atteint un niveau de récupération jusqu’à 132 EH/s. Il devient la principale actualité minière Bitcoin dans ce tour d’horizon hebdomadaire. Source : CoinWarz

Le chiffre d’affaires de Bitfarms a augmenté de 40% au cours du deuxième trimestre 2021

La dernière et non la moindre des nouvelles concernant le minage de Bitcoin concerne la société argentine Bitfarms. Dans le rapport du deuxième trimestre 2021, la société cotée au Nasdaq a fait état d’une croissance de plus de 40 % de son chiffre d’affaires.

Cette hausse est liée à la valorisation du marché des cryptomonnaies ces derniers mois. Bitcoin semble à nouveau entrer dans un rallye de grandes proportions. Son prix approche la barre des 50K pour la première fois depuis le premier trimestre de l’année.

Avec cette hausse des principales crypto-monnaies, l’ensemble du marché de la crypto bouge. Par conséquent, les principaux altcoins tels que Ethereum, ADA, BNB et autres, maintiennent un rythme de marché exceptionnel.

