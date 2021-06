Résumé Jeux Xbox et Bethesda de l’E3 2021 – Xbox prend du muscle avec Halo, Forza, Starfield et quelques surprises | Jeux

Microsoft et Bethesda organisent pour la première fois un événement ensemble dans le cadre de l’E3 2021 (et du Summer Game Fest). Une grande partie de la L’avenir de la Xbox Series X | S et Xbox Game Pass sera vu dans cette présentation en ligne de Durée 90 minutes, que vous pouvez suivre en direct sous ces lignes.

Halo infini sera sans aucun doute l’un des protagonistes de l’événement, car après un an de retard, ce sera le grand pari de Microsoft de renforcer les ventes de ses nouvelles consoles, Xbox Series X et Xbox Series S, tout en attirant plus d’utilisateurs vers son Game service Pass.

Tous les jeux des studios internes Xbox seront disponible dès le jour 1 sur Game Pass, et cela inclut les productions Bethesda, avec Starfield en tête … bien qu’aujourd’hui, il y ait eu des annonces entièrement nouvelles, telles que Forza Horizon 5 ou deux nouveaux jeux Bethesda (Obsidian et Arkane) qui seront exclusifs à la Xbox Series X / S.

Résumé Présentation des jeux Xbox et Bethesda E3 2021

Comme toujours, nous mettrons à jour le contenu de ce rapport au fur et à mesure que des nouvelles apparaîtront dans la présentation.

Starfield

Todd Howard, directeur de Bethesda Game Studios, a ouvert la conférence en évoquant Starfield, le nouveau jeu des créateurs de The Elder Scrolls, qui nous emmènera pour la première fois dans l’espace. Un très bref premier teaser a été montré. “Ils disent que la merveille de la mer d’étoiles n’est pas sa taille, mais que nous l’avons mesurée.”

Nous avons enfin une date : 22 novembre 2022, confirmant exclusif à Xbox Series X/S et PC (disponible dès le jour 1 sur Game Pass).

STALKER 2 Cœur de Tchernobyl

STARLKER 2, la suite du RPG de tir à la première personne, sera exclusif aux consoles Xbox Series X. Il se déroule dans une réalité alternative où un deuxième catastrophe nucléaire à Tchernobyl, provoquant la création d’uneconnue sous le nom de Zone où se produisent toutes sortes de phénomènes étranges.

Il sortira le 28 avril 2022 et sera disponible dès le premier jour sur Game Pass.

Retour4Blood

Le successeur spirituel de Left4Dead, des mêmes créateurs, confirme sa sortie au jour 1 sur Xbox Game Pass. Back4Blood sort le 12 octobre 2021, avec de nombreux modes multijoueurs PvP et PvE pour combattre des hordes de zombies.

Contrebande

Une nouvelle IP réalisée par Avalanche Studios (Just Cause) avec Xbox Games Studios, qui sera exclusive aux consoles Xbox Series X/S et PC (pas Xbox One). Sa bande-annonce CGI révèle avec des notes qu’il s’agit d’un jeu coopératif en monde ouvert, apparemment dans le monde de la contrebande de drogue, dans un monde fictif appelé Bayan dans les années 70.

Sea of ​​​​Thieves : une vie de pirate

Le jeu de pirate multijoueur à succès de Rare annonce une collaboration avec Disney et la série Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow, Davy Jones et d’autres personnages des films Disney viennent dans le monde de Sea of ​​​​Thieves. Cette extension a une histoire originale, et elle sort le 22 juin.

Yakuza Life A Dragon sur Game Pass

Comme nous l’avions prévu ce matin, Yakuza Like a Dragon est disponible sur Game Pass à partir d’aujourd’hui.

Champ de bataille 2042

Suite à l’annonce de mercredi, DICE présente le premier gameplay de Battlefield 2042, mettant en évidence l’échelle de ses cartes, l’utilisation de véhicules, des gadgets comme le grappin (avec lequel il peut être rapidement accroché et suspendu à une grue), et peut-être le plus impressionnant , les effets météo : une énorme tornade apparaît au milieu du jeu bouleversant tout, engloutissant les hélicoptères…

Ce gameplay est issu d’un jeu de 128 joueurs, ce qui ne sera possible que sur PC et consoles de nouvelle génération. N’oubliez pas qu’avec Game Pass Ultimate (EA Play), vous pouvez avoir une semaine d’accès anticipé à Battlefield 2042, qui sortira le 22 octobre 2021.

12 minutes

12 Minutes, le jeu du développeur indépendant Luis Antonio, un thriller en boucle temporelle avec Daisy Ridley et James McAvoy, sort le 19 août et sera sur Game Pass le jour 1.

Psychonautes 2

La suite de Psychonauts, Tim Schaffer’s World (Double Fine) sort enfin le 25 août.

Nouveaux jeux Bethesda sur Game Pass + DOOM Eternal

10 nouveaux jeux Bethesda arrivent sur Game Pass :

Dishonored Death of the Outrisder DOOM 2016 The Evil Within 2 Rage Wolfenstein 2 Fallout Fallout 2 Fallout Tactics Fallout 3

De plus, DOOM Eternal disposera d’une mise à jour gratuite optimisée pour la prochaine génération le 29 juin (déjà dans le Game Pass).

Extensions de Fallout 76

Fallout 76 Steel Reign, la nouvelle mise à jour, sort le 7 juillet. Il y aura également un nouvelle extension en 2022, The Pitt.

Fêtard

Ce joli jeu de société, avec un type de physique rappelant Fall Guys, bien que mettant en scène des animaux (ou plutôt des personnes en costumes d’animaux) sort en 2022, dès le jour 1 du Game Pass. Il sera exclusif aux consoles Xbox sur consoles,

Enfers

Hades, le jeu Supergiant Games, jusqu’à présent exclusif sur PC et Nintendo Switch, lauréat de dizaines de prix du meilleur jeu 2020, sortira le 13 août sur les consoles Xbox et Game Pass.

Sommerville

Un nouveau jeu de style narratif d’un nouveau studio, Jumpship, fondé par l’un des créateurs de Limo et Inside, sort en 2022, sur Xbox Series X/S, PC et Xbox One.

Halo infini

Nous avons enfin un nouveau gameplay Halo Infinite. Nous voyons un bref aperçu de la campagne, bien que nous passions immédiatement au multijoueur, plus intense que jamais grâce au nouveau crochet (il semble que ce soit le gadget à la mode 2021), avec lequel nous pouvons atteindre des armes en l’air ou nous accrocher à des véhicules .

Comme annoncé l’année dernière, le multijoueur de Halo Infinite sera gratuit, et sortira en même temps que la campagne en navires de 2021 (pas de date précise).

Diablo II ressuscité

Nouvelle bande-annonce de gameplay pour Diablo II Resurrected, un remake du classique de Blizzard vieux de 20 ans qui sortira le 23 septembre 2021.

Requiem d’un conte de la peste

La suite de Un conte de peste Innocence, le jeu déchirant mettant en vedette deux frères survivants de la peste dans la France médiévale, sortira en 2022 et sera sur Game Pass dès le premier jour.

Loin cri 6

Ubisoft montre à nouveau Far Cry 6, avec une autre bande-annonce de gameplay.

Éleveur de slime 2

Annonce de la suite de cette charmante aventure à la première personne, se déroulant sur une planète extraterrestre colorée, qui sortira en 2022 et sera sur Game Pass dès le premier jour.

Broyeurs

Fin 2021 nous aurons un nouveau jeu de snowboard, uniquement sur Xbox Series X/S.

Coeur atomique

FPS Atomic Heart inspiré de Fallout et Bioshock est confirmé pour le jour 1 sur Game Pass. Il sort sur Xbox Series X, PC et aussi Xbox One (également sur PlayStation).

Remplacé

Nouveau jeu Xbox exclusif sur consoles de lancement, avec un gameplay 2D et une esthétique cyberpunk, avec un bon arrière-goût de Flashback ou de Blade Runner, et ses créateurs, Sad Cat Studios, citent également le film Upgrade comme référence. sort dans 2022, également dans Game Pass le jour un (X, One et PC Series). Également sur Epic Games Store et Steam.

Fondé

Nouveau de Grounded, le jeu Obsidian disponible en accès anticipé, comme des succès et une énorme nouvelle araignée. Dans la bande-annonce, ils soulignent que “vous voudrez peut-être activer le mode arachnophobie“. La mise à jour Le Champi et le Destin sort le 30 juin. Il est toujours sur Xbox Game Preview un an plus tard, sur One, Series X/S et PC.

Parmi nous

La mise à jour arrivera bientôt qui apportera des jeux et des réalisations à 15 joueurs, entre autres nouveautés (et sur toutes les plateformes, bien sûr).

Eiyuden Chronicle Cent Héros

Le successeur spirituel de Suikoden financé par Kickstarter confirme son lancement sur Game Pass dès le jour 1 et montre un nouveau gameplay. Il sortira en 2023, mais il y aura une version appelée Eiyuden Chronicle Rising qui sortira en 2022.

L’Ascension

Nouveau regard sur The Ascent, un RPG futuriste qui a déjà confirmé sa date de sortie sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC 29 juillet.

Age of Empires IV

Le jeu de stratégie devrait sortir le 28 octobre et sera disponible dès son lancement sur Xbox Game Pass.

Les mondes extérieurs 2

Obsidian Entertainment annonce The Outer Worlds 2… bien que selon sa bande-annonce ironique, ses développeurs n’ont conçu ni l’histoire, ni le gameplay, ni rien… juste le titre. Il n’a pas de date, mais il sera sur Game Pass dès le premier jour, et Il est exclusif aux consoles Xbox.

Simulateur de vol Microsoft

Microsoft Flight Simulator, sorti l’année dernière sur PC, a enfin une date de sortie sur Xbox Series X/S 27 juillet (pas sur Xbox One). Et ce n’est pas tout, car ils annoncent une nouvelle extension avec des combattants militaires d’ici fin 2021, en collaboration avec Top Gun Maverick.

Forza Horizon 5

En novembre, nous aurons Forza Horizon 5 sur Xbox Series X / S et Xbox One. Playground Games explique l’épisode de cette année, qui se déroule au Mexique, un monde ouvert plus grand et plus diversifié que jamais. Il sort le 9 novembre. En attendant le Forza Motorsport annoncé l’année dernière, et apparemment exclusif à la Xbox Series X, Forza Horizon donnera un bon compte rendu de ce que la Xbox Series X peut faire, avec un monde ouvert très détaillé, et des mini-jeux (dont un éditeur pour créer des circuits et des sables fous). ).

Avant de terminer, Phil Spencer, responsable Xbox, a montré quelques-uns des prochains jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass en 2021, et a rappelé que Perfect Dark, Fable, The Elder Scrolls VI sont toujours en développement…

Chute rouge

Arkane, les créateurs de Prey et Dishonored (plus précisément, Arkane Austin), dévoilent un nouveau jeu exclusif sur les consoles Xbox Series X/S. C’est un jeu en monde ouvert auquel vous pouvez jouer seul ou en multijoueur. Il est montré dans une longue bande-annonce CGI, avec beaucoup d’humour et des vampires aux pouvoirs spectaculaires.

le Été 2022, uniquement sur Xbox Series X/S et PC (également Game Pass le jour 1).