Résumé .: les commentaires d’Alonso n’ont eu aucun effet sur les commissaires

Dans le tour d’horizon: le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré que les récents commentaires de Fernando Alonso sur la façon dont les incidents de course sont jugés n’avaient aucune incidence sur les commissaires sportifs.

Rejoignez . sur Facebook

Ne manquez rien de . – rejoignez-nous sur Facebook ici pour voir chaque fois qu’un nouvel article a été ajouté :

En bref

Masi rejette les commentaires d’Alonso sur l’intendance

Suite à la suggestion d’Alonso la semaine dernière selon laquelle il existe des règles différentes pour différentes personnes, Masi a déclaré qu’il « ne s’engage pas » avec de tels commentaires.

« Chaque pilote a droit à ses opinions et commentaires, que ce soit en interne ou dans les médias, et c’est très bien », a déclaré le directeur de course de F1.

« Les règles sont appliquées de la même manière pour tout le monde », a souligné Masi. « Il a droit à son point de vue, mais nous jugeons chaque incident en fonction de l’incident réel et de ce qui se passe. »

Masi a déclaré que des commentaires tels que ceux d’Alonso n’affectaient pas le travail des stewards. « Nous sommes très chanceux d’avoir un très bon groupe de commissaires tout au long de l’année et non, je peux vous dire que cela ne leur impose aucune pression supplémentaire. »

Norris était « assez effrayé » par la mauvaise visibilité

La visibilité était mauvaise au début de la course d’hier. Lando Norris a déclaré qu’il était presque impossible de voir au départ de la course à cause des embruns projetés au début de la course.

« Les tours de grille, vous ne pouvez pratiquement rien voir », a déclaré le pilote McLaren. « J’avais assez peur, en fait, à quel point c’était mauvais et même dans le premier tour.

« Mais je pense que le premier tour, j’ai réussi à creuser un écart et à le contrôler très bien à partir de là. Je pense que c’est parce que l’eau reste un peu à la surface. Il n’a pas séché, donc il y a toujours un peu d’eau dessus, ce n’est pas dans les fissures.

Cependant, il a déclaré que les conditions n’étaient pas pires que sur d’autres sites. « Les embruns sont terribles sur toutes les autres pistes où nous allons », a expliqué Norris. « C’est juste que cela est resté mauvais un peu plus longtemps. Je pense que le premier tour ressemblait plus à de l’eau huileuse qu’à de l’eau.

Red Bull junior perd le titre DTM dans une finale controversée

Red Bull junior et pilote de Formule 2 Liam Lawson a perdu le titre DTM 2021 face à Maximilian Götz lors d’une fin de saison controversée au Norisring en Allemagne.

Lawson, qui a débuté la course finale avec 19 points d’avance sur Kelvin van der Linde, a été éliminé au premier virage par son rival ABT-Audi, ainsi que son coéquipier d’AF Corse-Ferrari Nick Cassidy (en remplacement d’Alexander Albon). . Van der Linde a pu continuer mais les deux voitures d’AF Corse ont été endommagées et effectivement hors de la course.

Götz, qui avait commencé la course à 22 points de Lawson au classement, devait gagner pour sceller le titre. Au cours des deux derniers tours de 2,3 kilomètres, Lucas Auer et Phillip Ellis, tous deux au volant de l’équipe Winward-Mercedes, ont perdu 16 secondes face à Götz, permettant au pilote de l’équipe HRT-Mercedes de remporter le titre.

Une victoire au championnat pour Lawson aurait assuré les points dont il avait besoin pour devenir éligible à une superlicence F1.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

|@LewisHamilton: « Nous allons devoir mettre de la musique dans cette voiture. Je ne peux pas écouter ce terrible bip à chaque course. »

Bonnington : « Je pourrais chanter pour toi si tu veux. »

Hamilton « Tout serait mieux que ça. »

Bonnington : « Vous ne m’avez pas entendu chanter. »#F1 #TurkishGP – . Live (@racefanslive) 10 octobre 2021

Une spéciale Honda Suzuka ❤️ Cette beauté ne sera pas sur le podium aujourd’hui, mais nous poursuivrons toujours de l’argenterie 💪🏆 #PoweredByHonda pic.twitter.com/GFoqhBZRBP – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 10 octobre 2021

Le #WorldMentalHealthDay, Toto parle de la gestion du stress, de ses routines de santé mentale, de la pleine conscience, de la réflexion et plus encore. ?? – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 10 octobre 2021

Vettel, au volant d’une Aston Martin, prouve à juste titre que c’est – Pas le temps de sécher…. – Ben Hunt (@benjhunt) 10 octobre 2021

Les intermédiaires de Hamilton, un propriétaire prudent, n’ont jamais couru ni rallié pic.twitter.com/d15I58KsfE – Moteur 11 Position 5 (@EngineMode11) 10 octobre 2021

Oui, il ne l’a toujours pas changé. 🤣 @LandoNorris #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/7OW98DbC3i – McLaren (@McLarenF1) 10 octobre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article de . avec votre réseau :