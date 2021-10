Résumé : Les critiques et les vidéos de l’Apple Watch Series 7 offrent un premier aperçu des nouvelles couleurs, de l’affichage, etc.

Les premières précommandes d’Apple Watch Series 7 sont expédiées aux clients avant sa sortie officielle vendredi. Avant cette sortie, les premières revues de presse sous embargo de l’Apple Watch Series 7 ont été publiées, offrant un examen plus approfondi des nouvelles tailles 41 mm/45 mm, des nouvelles couleurs, etc.

TechCrunch écrit que si vous êtes un utilisateur quotidien d’Apple Watch, vous remarquerez la différence de taille « immédiatement », même s’il ne s’agit pas d’un « écart radical » par rapport aux années précédentes.

Si, par contre, vous êtes un utilisateur quotidien d’Apple Watch, vous remarquerez immédiatement la différence sur votre poignet. La mise à niveau de la série 6 à la série 7. Le modèle plus grand (sur lequel nous nous concentrerons pour le reste de cette revue) passe d’un écran de 1,78 pouce (mesuré en diagonale, à la manière d’un smartphone) à 1,9 pouces. Cela représente une augmentation de 20% par rapport à la série 6 et une augmentation de 50% par rapport à la série 3, qui parvient en quelque sorte à rester dans les parages.

TechCrunch ajoute que le plus grand avantage du plus grand écran est l’ajout du nouveau clavier QWERTY :

Le plus grand changement au jour le jour, cependant, est l’ajout d’un clavier QWERTY complet pour la saisie de texte, soit en appuyant ou en faisant glisser entre les lettres avec QuickPath. Je suis surpris de voir à quel point les deux ont bien fonctionné sur le petit écran. Dès que vous ouvrez l’application, une notification « Apple Watch Keyboard Input » apparaîtra sur votre iPhone connecté, vous demandant si vous souhaitez saisir le texte sur iOS. Dans la plupart des cas, la réponse est probablement oui. Mais c’est bien d’avoir la possibilité si, vous allez vous éloigner un peu de votre téléphone.

Le Wall Street Journal note que les améliorations progressives s’additionnent en effet, mais qu’il est peu probable que la série 7 convertisse les sceptiques de l’Apple Watch :

Ces améliorations incrémentielles s’ajoutent à une meilleure expérience de visionnage, mais pas significativement meilleure. Si vous avez déjà aimé l’Apple Watch, vous allez aimer celle-ci. Si vous n’étiez pas déjà convaincu que vous aviez besoin d’un ordinateur de poignet à 399 $, la série 7 ne vous convertira probablement pas. Mais si vous êtes un utilisateur d’iPhone en train de penser à votre première montre connectée, vous voudrez en tenir compte.

The Verge dit que même si l’écran plus grand et plus lumineux est une belle amélioration, ce n’est pas un changement assez important pour justifier une mise à niveau pour la plupart :

Si vous possédez l’une de ces anciennes montres Apple, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit ici qui devrait obliger à une mise à niveau. Toutes les nouvelles fonctionnalités sont très agréables mais pas nécessaires. S’il y a quelque chose qui vous dérange dans votre montre actuelle, alors allez-y par tous les moyens si vous pouvez vous le permettre. De plus, bien que la série 3 soit toujours bon marché, je ne pense plus que ce soit un bon achat. L’Apple Watch SE est une meilleure valeur. Il n’y a aucune raison pour laquelle nous devrions nous attendre à des mises à jour majeures d’une année sur l’autre pour l’Apple Watch. Ces petites itérations ne sont peut-être pas ce que nous espérions – une grande refonte avec beaucoup plus de batterie – mais cela ne rend pas la série 7 mauvaise en soi.

CNBC note qu’il aurait été agréable de voir Apple augmenter la durée de vie de la batterie cette année au lieu de se concentrer uniquement sur les temps de charge.

J’aurais aimé qu’il ait une autonomie plus longue. Apple promet jusqu’à 18 heures, et j’y arrive avec l’Apple Watch Series 7. Je souhaite juste qu’Apple puisse trouver un moyen de prolonger cela à deux ou trois jours afin que je n’aie pas à m’inquiéter de le charger . Le chargeur plus rapide aide certainement, mais parfois, je crains toujours de devoir trouver le chargeur et de le recharger avant d’aller courir. Mais une batterie plus grosse la rendrait plus épaisse, et je ne le veux pas non plus.

CNN Underscored affirme que l’affichage plus lumineux est perceptible, même si les implications pratiques sont minimes :

L’écran est un écran Always-On Retina qui offre des couleurs vives et des points de contraste nets (pensez à un texte net lorsque vous lisez un e-mail). La nature Always-On vous permet de regarder la montre et de voir l’heure ou tout ce qui se trouve sur le cadran de votre montre sans avoir à appuyer sur l’écran ou à l’activer. Apple affirme que l’écran de la série 7 est 70 % plus lumineux que la série 6, et nous avons remarqué lors de tests côte à côte que la série 7 affichait des complications (widgets à l’écran comme la météo ou l’activité) avec plus de clarté. Apple dit qu’ils ont également réglé chaque cadran de montre et que cela n’est vraiment perceptible qu’à l’intérieur. Il n’y a pas d’amélioration lors de l’utilisation de l’écran à l’extérieur.

Entrée sur les nouvelles options de couleur :

Il y a cinq nouvelles couleurs pour l’Apple Watch Series 7 en aluminium. Mon unité d’évaluation verte me rappelle l’iPhone 11 Pros vert nuit ; c’est un vert militaire foncé qui semble parfois noir. Je n’ai pas vu les autres couleurs en personne. Minuit est noir avec des reflets bleus, me dit-on. Starlight est de l’argent avec des traces d’or rose. Le bleu est un bleu clair. Et (Product)Red est, eh bien, un rouge. Ils ont l’air assez élégants. Les couleurs des versions en acier inoxydable (graphite, argent et or) et en titane (noir sidéral et argent titane) sont moins amusantes.

CNET a plus de détails sur les changements d’affichage :

La série 7 a également une résistance à la poussière IP6X et un couvercle en cristal avant plus de 50% plus épais, bien que je n’aie pas encore eu l’occasion de le tester. Les coins sont également plus doux et plus ronds, mais vous ne pouvez vraiment le remarquer qu’en examinant la montre de très près. Le modèle en aluminium se décline également en cinq nouvelles couleurs : minuit, starlight, vert et des options bleues et rouges mises à jour qui sont plus claires par rapport aux nuances disponibles pour la série 6. J’ai porté le modèle starlight, qui est comme un mélange d’or et d’argent.

Engadget dit que l’un des changements les plus intéressants est le nouveau cadran de montre conçu pour prendre de l’avance sur l’affichage plus grand :

En plus d’agrandir la plupart des éléments de l’interface utilisateur, Apple a également ajouté de nouveaux visages pouvant afficher plus d’informations à la fois, comme le Modular Duo. Il existe également un style Contour qui pousse les chiffres de l’horloge jusqu’au bord où ils se déforment et « fondent » sur les côtés comme dans La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Les deux autres sont un visage Portrait que nous avons déjà vu dans la version bêta de watchOS 8 et l’heure mondiale, qui est utile pour interagir avec des personnes dans d’autres pays. J’ai surtout utilisé Modular Duo, même si ce n’est pas très attrayant, et quand je voulais quelque chose de plus joli, je suis passé à un avec mon visage comme fond d’écran à la place. (Je plaisante : j’utilise le design « Artiste » ou un arrière-plan animal mignon.)

Le consensus parmi les critiques est apparemment que l’Apple Watch Series 7 est en effet une mise à jour itérative par rapport à la série 6 de l’année dernière, mais que les avantages d’un écran plus grand ne doivent pas être négligés. Néanmoins, les utilisateurs des montres Apple les plus récentes ne devraient pas être obligés de mettre à niveau cette année.

