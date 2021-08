Résumé mensuel des nouvelles cryptographiques en août ⋆ Nouveaux médias cryptographiques

Voici les principales nouvelles de l’industrie de la crypto-monnaie de ce mois-ci

Des centrales hydroélectriques invitées à démanteler l’alimentation électrique des mineurs de Bitcoin en Chine

Le bureau du gouvernement populaire du comté de Yingjiang en Chine a donné des instructions aux centrales hydroélectriques de la région pour couper l’électricité pour les opérations minières de Bitcoin plus tôt cette semaine. L’événement marque le dernier développement de la répression chinoise contre l’industrie minière crypto dans le pays.

Les régulateurs ont informé les centrales électriques que le fait de ne pas retirer les mineurs illégaux de Bitcoin de l’approvisionnement entraînera le démantèlement forcé de l’électricité pour les opérations minières dans la juridiction.

En outre, l’avis oblige les centrales hydroélectriques à soumettre un rapport à la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) une fois le processus de déclassement de l’électricité terminé. Ces rapports devraient être utilisés par la NDRC pour améliorer les efforts d’application de la loi sur les alimentations électriques illégales des opérations d’extraction de crypto.

Les gouvernements municipaux et provinciaux chinois intensifient la pression sur l’exploitation minière de Bitcoin dans un contexte de préoccupations environnementales croissantes et d’appréhensions concernant les risques financiers liés au commerce et à l’extraction de crypto-monnaies

Cette résistance à l’extraction de crypto a poussé la contribution de la Chine au taux de hachage mondial du Bitcoin à 46,04% alors que les mineurs chinois cherchent refuge dans les pays d’Asie centrale et d’Afrique avec de meilleures perspectives réglementaires.

El Salvador va déployer 200 guichets automatiques Bitcoin alors que le pays se prépare à adopter le BTC comme monnaie légale

Le président Nayib Bukele s’est adressé à Twitter pour annoncer qu’El Salvador déploie 200 guichets automatiques et 50 succursales bancaires dans tout le pays dans le but d’améliorer l’infrastructure de crypto-monnaie du comté dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi sur l’adoption de Bitcoin le mois prochain. Cette décision devrait améliorer l’accessibilité et la commodité des transactions crypto à fiat et promouvoir davantage l’adoption massive dans le pays.

Les nouveaux guichets automatiques seront compatibles avec le portefeuille cryptographique soutenu par l’État du Salvador Chivo, ainsi qu’avec tous les portefeuilles cryptographiques existants.

Répondant aux préoccupations concernant le projet de loi et sa mise en œuvre, le président a en outre déclaré que personne n’était obligé d’utiliser Bitcoin et que les personnes qui ne souhaitent pas utiliser la cryptographie pourront échanger tout Bitcoin qu’elles reçoivent contre de l’argent dans ces guichets automatiques.

Le projet de loi visant à adopter et accepter Bitcoin comme monnaie légale a été adopté en juin par le parlement salvadorien et vise à réduire les coûts de transaction et à intégrer la population non bancarisée dans l’économie.

Cependant, sa mise en œuvre plutôt hâtive et le manque de clarté sur le plan d’action des régulateurs ont suscité des critiques de la part d’institutions comme le Fonds monétaire international et d’organisations comme Fitch Ratings.

Le projet de loi américain sur les infrastructures pourrait affecter plus de 60 millions d’Américains

Le vice-président mondial de la fiscalité chez Coinbase, Lawrence Zlatkin, a exprimé sa déception face au manque de discours public concernant l’ajout précipité de dispositions basées sur la crypto-monnaie dans le projet de loi sur les infrastructures du Congrès américain. L’exécutif a souligné que les modifications cryptographiques insérées à la hâte pourraient avoir un impact sur plus de 20% de la population américaine.

«Aujourd’hui, environ 60 millions d’Américains possèdent des crypto-monnaies, soit environ un cinquième de l’ensemble de la population américaine. Ces Américains, et l’ensemble de l’écosystème crypto, méritent plus de dialogue que les dispositions de minuit insérées à la dernière minute », a déclaré Zlatkin dans un article éditorial sur Bloomberg.

Le projet de loi sur l’infrastructure, qui a récemment été adopté par le Sénat américain sans voter sur les modifications proposées aux mandats de déclaration de la crypto-taxe, prévoit de lever 1 000 milliards de dollars pour financer des routes, des ponts et des projets d’infrastructure majeurs.

Zlatkin a expliqué que l’indignation contre le traitement injuste de l’industrie de la cryptographie et le manque de clarté dans le langage utilisé dans le projet de loi va au-delà de la communauté crypto, ajoutant que les sénateurs ont été contactés par plus de 80 000 personnes au cours des derniers jours.

Le dirigeant de Coinbase a particulièrement souligné l’interprétation potentiellement large de la définition du terme courtier d’actifs numériques et a déclaré que s’il était mis en œuvre sous sa forme actuelle, le projet de loi imposerait des exigences de déclaration fiscale déraisonnablement strictes aux validateurs et aux développeurs de logiciels, les expulsant des États-Unis.

VeChain lance une plate-forme basée sur la blockchain pour le reporting de l’empreinte carbone

VeChain, la société de gestion de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé le lancement d’un nouveau service qui utilise la technologie du grand livre distribué (DLT) avec le logiciel en tant que service (SaaS) pour aider les entreprises à remettre à neuf leur gestion des données d’empreinte carbone plus tôt cette semaine.

Le service Digital Carbon Footprint SaaS cherche à surmonter les barrières de confiance et de transparence dans la déclaration des données d’émission de carbone par une entreprise en capitalisant sur les avantages d’un système de blockchain public.

“Le service SaaS d’empreinte carbone numérique basé sur la blockchain de VeChain fournit une plate-forme complète et évolutive permettant à toute entreprise de mieux calculer, suivre et rendre compte de ses initiatives de réduction des émissions de carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur”, indique l’annonce.

Le service permet aux entreprises d’utiliser ses mesures de données clés concernant son empreinte carbone et de l’intégrer aux principaux fournisseurs d’assurance du réseau VeChain, qui peuvent ensuite permettre à l’organisation de tirer une nouvelle valeur des données et d’améliorer ses performances en matière de développement durable.

Binance expose les utilisateurs à des risques financiers, selon le régulateur financier britannique

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a publié un avis concernant le principal échange de crypto-monnaie Binance, déclarant que l’échange était incapable d’être supervisé efficacement et que ses produits complexes et à haut risque constituent donc un danger pour les utilisateurs.

L’avis a en outre empêché Binance d’entreprendre tous les services autorisés par la FCA en 2018. Cela comprend le conseil et la gestion des investissements cryptographiques de ses utilisateurs. La bourse a également été invitée à suspendre toutes les publicités et promotions au Royaume-Uni.

Le chien de garde financier a déclaré que les restrictions imposées à Binance résultaient de l’incapacité de la bourse à satisfaire la condition de seuil de surveillance efficace et du manque de protection appropriée pour ses consommateurs.

En outre, l’échec de Binance à soumettre, signaler et mettre en œuvre son plan d’affaires sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a également contribué à la décision, a déclaré la FCA. Binance a répondu en déclarant qu’elle continuerait à travailler avec les régulateurs pour encourager l’innovation tout en assurant la protection des consommateurs.