Résumé Nintendo Direct E3 2021 : nous n’avons pas eu Switch Pro, mais Zelda, Metroid, Project Zero… | Jeux

in

Nintendo diffuse sa présentation Nintendo Direct de l’E3 2021 : sans attendre des nouvelles de Switch Pro, voici tous les jeux pour Nintendo Switch annoncés dans l’émission : Metroid Dread, Wario Ware, Advance Wars, Mario Party, Zelda… ceux-ci ont été toutes les nouveautés pour Switch.

Nintendo dévoile ses nouveautés pour les mois à venir, en 2021 et 2022, dans sa présentation Nintendo Direct 2021.

Le battage médiatique est toujours au rendez-vous avant chaque diffusion Nintendo, mais cette fois, après un E3 avec beaucoup de lumières et d’ombres, et surtout avec le Rumeurs sur la Nintendo Switch Pro En planant depuis des mois, les attentes ont rarement été plus élevées.

Comme toujours, nous ferons un résumé en direct de la présentation, mettant à jour le billet au fur et à mesure de l’événement et nous aurons toutes les nouvelles et informations. Votre corps est-il prêt ?

Récapitulatif Nintendo Direct E3 2021 : toutes les annonces pour Switch

Shinya Takahasi et Yoshiaki Koizumi de Nintendo nous ont accueillis à la présentation, ils ont promis quelque chose pour tout le monde.

Kazuya dans Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya, protagoniste des jeux de Tekken, est le nouveau combattant DLC de Super Smash Bros. Ultimate. La saga de combat de Bandai Namco était déjà représentée dans le crossover de combat, mais avec des combinaisons Mii, jamais avec un combattant en vedette. Sakurai parlera de Kazuya dans une présentation le 28 juin prochain.

Life is Strange Remastered et Life is Strange True Colors

Toute la saga Life is Strange (le remastering avec les trois premiers jeux et la suite True Colors) sortira sur Nintendo Switch. True Colors sort en même temps que les autres plateformes (10 septembre), avec le remastering qui sortira en fin d’année.

Voici un bref aperçu des jeux tiers qui sortiront sur Switch.

gardiens de la Galaxie

Le nouveau jeu Guardians of the Galaxy sortira sur Switch le 26 octobre, avec d’autres plateformes… dans une version cloud.

Les vers grondent

Le dernier jeu Worms a commencé comme une exclusivité PC et PlayStation, mais reconfirme sa sortie sur Nintendo Switch (il sortira également sur Xbox) le 23 juin.

Astrie ascendante

Astria Ascending, RPG aux graphismes peints à la main, multiplateforme et annoncé il y a quelques mois, finalise son lancement 30 septembre.

Campus à deux points

Encore une fois, nous voyons le simulateur de construction d’universités déjà annoncé, qui sort en 2022.

Super Monkey Ball Banana Mania

Remasterisation des jeux Super Monkey Ball, qui sortira le 5 octobre 2021 sur Switch et autres plateformes.

Superstars de Mario Party

Le nouveau Mario Party comprend 5 tableaux de livraison Nintendo 64, ainsi que 100 mini-jeux remasterisés et un mode en ligne, qui étaient déjà inclus en tant que mise à jour dans le jeu précédent, Super Mario Party. sort 28 octobre.

Terreur Metroid

Metroid Dread annoncé (annoncé pour la première fois sous le nom de Metroid 5, en fait le cinquième opus après Metroid Fusion, Super Metroid, Metroid II et Metroid). Ce sera un gameplay 2D et comprendra de nombreuses fonctionnalités jouables déjà introduites dans Metroid Samus Returns. sort 8 octobre, accompagné d’un double pack d’amiibos.

Autres titres pour Switch :

Juste danse 2022

En cas de doute, Just Dance 2022 sortira sur Switch le 4 novembre.

Cruis’n Blast

Cruis’n Blast, sixième jeu de la série Cruis’n arcade (dont vous vous souvenez peut-être de livré sur Nintendo 64 sous le nom de Cruis’n USA) sortira exclusivement sur Nintendo Switch. Le jeu est sorti en arcade en 2017, mais maintenant la version console est confirmée. L’arcade a été autorisée par Nintendo, donc cette arcade de vitesse amusante ne sera jouable que sur l’hybride. Cet automne 2021.

Dragon Ball Z Kakarot

Le RPG Dragon Ball confirme sa sortie sur Switch, avec notamment le DLC A New Power. Dragon Ball Z Kakarot sort le 24 septembre sur Switch.

Mario Golf Super Rush

Mario Golf Super Rush est imminent, il sort le 25 juin, et ils ont rappelé certains de ses modes et confirmé des mises à jour à l’avenir, comme jouer au golf à New Donk City.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Le RPG Monster Hunter sort le 9 juillet et présente un nouveau gameplay et un nouveau mode multijoueur.

Wario Ware : Rassemblez-vous

La saga Wario War fait ses débuts sur Nintendo Switch trois ans après la dernière (Wario Ware Gold sur 3DS, en 2018), avec des micro-jeux déjantés et du multijoueur. le 10 septembre 2021.

Shin Megami Tensei V

Cette exclusivité Atlus pour Nintendo Switch nous emmènera dans un Tokyo post-apocalyptique plein de démons. La première bande-annonce de gameplay est présentée, avec un combat au tour par tour basé sur les commandes et basé sur les dégâts élémentaires. Vous pouvez recruter des démons et les fusionner pour créer des monstruosités plus puissantes pour vous aider au combat. Shin Megami Tensei V sort le 12 novembre 2021, simultanément dans le monde entier.

Décadence Danganronpa

Les trois jeux de la série Spike Chunsoft arrivent sur Nintendo Switch : Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition et Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition. Comprend une version étendue de Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, mini-jeu de plateau.

Vous pouvez célébrer le 10e anniversaire de cette série exclusivement pour Switch, et ils peuvent être achetés séparément.

Projet Zéro : Maiden of Black Water

La série Project Zero revient avec un portage de Maiden of Black Water, le jeu Wii U auparavant exclusif, qui sortira sur Switch cette année.

Titres courts

Camp de redémarrage d’Advance Wars

Cette série de stratégie classique d’Intelligent Systems semblait oubliée face au retour de Fire Emblem avec une remasterisation des deux premiers jeux GBA. Il sort en décembre.

Hyrule Warriors Age of Cataclysm

Nouveau DLC pour Hyrule Warriors The Age of Cataclysm, confirmant son premier volet, The Ancient Heartbeat (18 juin). Parmi les nouveautés, le Guardian en tant que personnage jouable, de nouvelles armes pour Link et Zelda… En novembre, il y aura un nouveau DLC.

Jouez et regardez The Legend of Zelda

Pour célébrer le 35e anniversaire de Zleda, ils feront un autre Game & Watch spécial avec Zelda, Zelda II, Link’s Awakening et Vermin. Bien sûr, il aura aussi une montre et d’autres secrets. Il sort le 12 novembre 2021. Bien sûr, il a dit qu’il n’y aurait pas d’autres jeux Zelda sur Switch…

La légende de Zelda Breath of the Wild 2

La présentation se termine par de nouvelles images de la suite très attendue de Zelda. On dirait qu’il se déroulera dans le même Hyrule que Breath of the Wild, mais avec des îles flottantes. Il y aura aussi de nouveaux pouvoirs. Il sort en 2022, mais il n’a toujours pas de nom définitif.

Et c’était ça ! Quel a été votre jeu préféré annoncé aujourd’hui par Nintendo ? Vous en manquez ?