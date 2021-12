Résumé, objectifs et résultats de Wolves

19/12/2021

Le à 17:08 CET

Daniel Gonzalez

Wolverhampton et Chelsea ont fait match nul et vierge dans un match avec peu d’occasions. Les locaux ont été meilleurs en première mi-temps et ceux de Tuchel ont été supérieurs en seconde. Les « bleus » sont entrés en jeu avec sept blessés, certains dus au coronavirus, et ont suggéré à la FA le report de la rencontre, mais la fédération a refusé et le match a fini par être disputé. Ziyech Oui Chaloba ont été blessés au cours du match et ont rejoint la liste des victimes de ceux de Tuchel.

WOL

CHE

Wolverhampton

Sá ; Kilman, Coady, Saïss ; Hoever, Dendoncker, Neves, Moutinho, Marçal ; R. Jiménez (Trincao, 89′), Podence (A. Traoré, 79′).

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta, T. Silva, Rüdiger; R. James, Kanté, Chalobah (Saúl, 46′), M. Alonso ; Mont, Ziyech (Kovacic, 65′), Pulisic.

Arbitre

David Coote. TA : Chalobah (30′), Rüdiger (33′).

Incidents

Match correspondant à la 18e journée de Premier League, disputé au stade Molineux.

Les « loups » ont mis Chelsea dans les cordes dans la première partie du match. Après plusieurs approches dangereuses, Daniel Podence Il a avancé aux locaux, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Les de Tuchel Ils ont réagi et se sont améliorés après le but refusé, mais n’ont pas réussi à tirer au but tout au long de la première période. Le match s’est arrêté sans but au tableau d’affichage.

A la pause, Chelsea a montré une meilleure version et le jeu a été équilibré, avec un Wolverhampton qui n’a pas pu contester la possession du ballon. Malgré sa supériorité, l’ensemble des Tuchel il n’a pas réussi à créer des occasions claires et les minutes se sont écoulées sans buts au tableau d’affichage. L’occasion la plus claire de la seconde mi-temps est venue en 78′, quand Pulisique a reçu le ballon dans la surface et a tiré au but, forçant José Sá faire une bonne halte pour éviter les deux.

Finalement, le match s’est soldé par un match nul et Chelsea a enchaîné son match nul de la deuxième journée, se tenant debout avec 38 points, six de Manchester City et 2 de Liverpool, qui compte un match de moins.