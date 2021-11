Résumé, résultat et buts d’Alavés 2-1 Levante de LaLiga

11/06/2021

Le à 20:52 CET

Daniel González

Alavés a battu Levante (2-1) dans un grand retour avec Joselu. L’attaquant babazorro a marqué les deux buts qui signifiaient la victoire locale. Après avoir perdu la dernière journée contre Grenade, les Levantinistes ne redressent toujours pas leur mauvaise situation.

Alaves

Pacheco ; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, R. Duarte ; T. Moya (M. García, 59′), Loum, P. Pons (Guidetti, 68′); Pellistri (E. Méndez, 59′), Joselu, Rioja (I. Martín, 89′).

j’ai soulevé

Cardenas ; Ils sont (Miramón, 64′), . Duarte, R. Vezo, Franquesa; De Frutos (Cantero, 78′), Malsa (Pepelu, 86′), Campaña, Bardhi; Soldat (D. Gómez, 64′), Morales (Rober, 78′).

Buts

0-1 M.13 De Fruits. 1-1 M.77 Joselu, sur penalty. 2-1 M.91 Joselu.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA : T. Moya (11′), Guidetti (70′), Laguardia (95′) / Franquesa (55′), Cárdenas (92′), Pepelu (95′).

Incidents

Match correspondant à la 13e journée de Liga, disputée à Mendizorroza.

La première partie du match a été marquée par des interruptions et un jeu intense de la part des deux équipes. Levante a eu les approches les plus dangereuses et a réussi à ouvrir la boîte avant le premier quart d’heure. Jorge De Frutos dirigé vers le fond du filet un centre de Malsa, réalisant son premier but de la saison en Liga. Le tableau de bord n’a pas bougé et le jeu s’est arrêté avec 0-1.

Alavés a pris le contrôle du match à la pause et a cherché l’égalité. L’ensemble du granota est resté fermé afin de créer un danger pour la contre-attaque. Les babazorros ont eu de sérieuses difficultés à pénétrer la défense visiteuse, qui est restée très solide et n’a pas montré de fatigue au fil des minutes. Dans une pièce isolée, De fruits commis une peine sur Ruben Duarte, qui a entravé l’autorisation du joueur de Granota. Après l’examen du VAR, Joselu converti la pénalité maximale en un bon coup de pied de coin. La réaction du Levant fut immédiate et Pacheco il a dû faire un grand arrêt pour éviter le deuxième but levantin.

Déjà en période de remise, Joselu Il est réapparu avec une grosse tête pour sceller la rentrée locale. Alavés a marqué trois points importants contre un rival direct qui lui permettent de s’éloigner de la zone de relégation. Levante, quant à lui, est en bas de la Liga avec 6 points.