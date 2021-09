Résumé, résultat et buts d’Arsenal 1-0 Norwich City de la Premier League

in

11/09/2021 à 18:34 CEST

Daniel González

Les Arsenal a battu 1-0 à Norwich lors de la quatrième journée de Premier League. L’équipe de Mikel Arteta, qui a commencé la journée en tant que finaliste, a remporté sa première victoire en championnat dans son stade.

Arsenal

Ville de Norwich

Arsenal

Ramsdale, Tomiyasu (Smith Rowe, 62′), Blanc, Gabriel ; Maitland-Niles (Soares, 81′), Odegaard, Lokonga (Thomas, 62′), Tierney ; Pépé, Aubameyang et Saka.

Ville de Norwich

Krul, Aarons, Omobamidele, Hanley, Williams; Lees Melou, Rupp (Idah, 79′), Mclean ; Dowell (Cantwell, 62′), Tzolis (Rashica, 69′) et Pukki.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Aarons (42′), Hanley (48′), Thomas (90′) et White (92′).

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de Premier League disputée à l’Emirates Stadium.

Les Arsenal a commencé beaucoup d’intensité et a dominé le Norwich dans les 15 premières minutes. Les visiteurs ont eu une bonne occasion à la 17e minute avec une tête de Mclean qui s’est égaré. Arsenal a eu sa première opportunité de marquer dans les minutes suivantes, Aubameyang n’a pas bien défini de l’intérieur de la zone après une grande passe de Odegaard. Les locaux ont continué à contrôler le jeu, mais n’ont pas créé de risques évidents de danger jusqu’aux dernières minutes de la première mi-temps.

Les Gunners ont continué à dominer au début de la deuxième mi-temps. L’ailier français Pépé a été le premier à notifier le Norwich, d’un tir de l’intérieur de la surface à la 59e minute. Arsenal a continué à attaquer et a réussi à marquer son premier but dans ce Premier à la minute 66. Après deux coups de pied au poteau Pépé, Aubameyang Il a terminé le ballon au fond des filets depuis la petite surface. L’attaquant gabonais a marqué 5 buts lors des trois matchs qu’il a disputés contre lui Norwich. Les de Mikel Arteta Ils ont maintenu leur supériorité dans le jeu et ont profité de plusieurs occasions nettes, mais ils n’ont pas réussi à augmenter le score.

Avec cette victoire, les Gunners obtiennent leurs 3 premiers points et, après trois défaites consécutives, ils ne sont plus les derniers du classement. première ligue.