Résumé, résultat et buts d’Arsenal-Southampton (3-0) de Premier League

Arsenal a battu Southampton (3-0) dans un match qui a contrôlé les quatre-vingt-dix minutes. Les de Arteta ils sont revenus sur le chemin de la victoire après deux jours consécutifs de défaite. Les « Gunners » restent intraitables aux Emirats : ils n’ont plus perdu en Premier League depuis la 2e journée, lors de laquelle Chelsea s’était imposé 0-2.

ARS

SOU

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, Blanc, Gabriel (Holding, 71′), Tierney ; Saka, Partey, Xhaka (Lokonga (81′), Martinelli; Odegaard, Lacazette (Pépé, 85′).

Southampton

Gentilhomme; Livramento, Stephens, Bednarek, Walker-Peters ; Redmond, Diallo, Ward-Prowse, Tella ; Broja (Lyanco, 71′), Armstrong (Elyounoussi, 43′).

Buts

1-0 M.21 Lacazette. 2-0 M.27 Odegaard. 3-0 M.63 Gabriel.

Arbitre

Jarred Gillett. TA : Gabriel (3′), Saka (18′)

Incidents

Match correspondant à la 16e journée de Premier League, disputé à l’Emirates Stadium.

Arsenal a commencé le match avec un objectif clair et a pris le contrôle du match dans les premières minutes. Les «saints» ont résisté à la pression initiale des «tireurs», mais le premier but du match est intervenu avant la moitié de la première mi-temps. Alexandre Lacazette ouvert la boîte après un mouvement spectaculaire qui a commencé aux pieds de Ramsdale. Emirates a poussé son équipe après le premier but pour obtenir le deuxième au plus vite et cela ne s’est pas fait attendre. Martin Odegaard Il a augmenté la distance sur le tableau d’affichage en marquant avec une tête. Avec ce but, le Norvégien a lié trois rounds en marquant.

Blessure à Adam Armstrong avant la pause forcée Hasenhüttl entrer Elyounussi. Les deux équipes se sont rendues aux vestiaires avec le 2-0 à la lumière.

Le scénario de la rencontre a été maintenu dans la récré, mais Arsenal, avec le jeu en face, n’a pas augmenté le rythme. Southampton a réclamé un penalty dans les premières minutes, mais l’arbitre n’a pas hésité à le souligner. La réaction du « tireur » à l’éventuelle pénalité maximale est survenue dans les minutes suivantes, avec un but de Gabriel, mais l’arbitre a annulé le but en le révisant dans la VAR. Propre Gabriel il a condamné le match peu de temps après, après avoir terminé un corner avec la tête au fond des filets. La dernière occasion nette du match a également été jouée par le Brésilien, d’une frappe au poteau droit.

Arsenal n’était que le vainqueur du match contre les « Saints ».