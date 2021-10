Résumé, résultat et buts de Bielefeld 1-3 Dortmund de Bundesliga

23/10/2021 à 17h35 CEST

Daniel González

Dortmund a battu Arminia Bielefeld 1-3 lors du premier match sans Haaland, qui sortira pendant plusieurs semaines. Les de Marco Rose Ils ont ajouté trois points qui leur permettent de continuer dans la lutte pour la tête avec le Bayern.

BIE

DOR

Bielefeld

Ortega ; Brunner (G. Ramos, 46′), Pieper, Nilsson ; Prietl, Kunze, Schöpf, E. Fernandes (Wimmer, 65′), Laursen (Czyborra, 74′) ; Hack (Kruger, 74′), Serra (Klos, 46′).

Dortmund

Kobel (Hitz, 46′) ; Akanji, Pongracic, Hummels (Maloney, 88′) ; Brandt (Reinier, 76′), Bellingham, Wolf, Emre Can (Witsel, 76′), T. Hazard ; Reus, Malen (Tigges, 66′).

Buts

0-1 M.31 Emre Can, sur penalty. 0-2 M.45 Hummels. 0-3 M.72 Bellingham. 1-3 M.87 Klos.

Arbitre

Benjamin Marque. TA : Kunze (83′).

Incidents

Match correspondant à la 9e journée de Bundesliga, disputé à la Schüco Arena.

Conscients de la nécessité de gagner après la dure défaite (4-0) subie contre l’Ajax en Ligue des champions, les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du match. Malgré la maîtrise du jeu, la première occasion nette est venue de Bielefeld, après un tir bas de Pirater qu’est-ce qui s’est arrêté Kobel dans un bon tronçon. Dortmund a réagi et a eu plusieurs approches dangereuses. Après une démolition dans le local, l’arbitre n’a pas hésité et a signalé un penalty pour les noirs-jaunes. Emre peut il a assumé la responsabilité et n’a pas pardonné la peine maximale. Les de Marco Rose Ils n’ont pas ralenti et ont cherché à augmenter la distance à la lumière. À la fin de la première mi-temps, les visiteurs ont réussi à faire 0-2 avec un but de volée de l’extérieur de la surface de réparation. Tapis Hummels.

La seconde mi-temps a gardé le script du jeu, avec les noirs-jaunes dominants et les locaux attendant leur opportunité de contrer. Le rythme lent du match n’a permis à aucune des deux équipes d’avoir des chances claires dans la section d’ouverture, mais Bielefeld s’est amélioré au fil des minutes et a eu quelques attaques dangereuses. Dans le pire moment de Dortmund est apparu Bellingham condamner le match avec un grand but. Le milieu de terrain anglais s’est débarrassé de plusieurs rivaux dans la surface et s’est défini avec une subtile vaseline. Dans les dernières minutes de la réunion, Klos a marqué le but d’honneur pour les locaux.

Avec cette victoire, Dortmund ajoute 21 points et enchaîne trois victoires consécutives en Bundesliga.