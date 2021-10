Résumé, résultat et buts de Dortmund 3-1 Mayence 05 de Bundesliga

16/10/2021

Le à 18:41 CEST

Daniel González

Le Borussia Dortmund a battu Mayence 05 2-0 lors de la huitième journée de Bundesliga. Les de Marco Rose ils ont pris la tête quelques minutes après le départ et n’ont à aucun moment vu leur victoire compromise. Les locaux ont pris les devants en attendant le match entre Leverkusen et le Bayern.

DOR

AMI

Dortmund

Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels (Pongracic, 67′), Schulz ; Brandt (Wolf, 78′), Can (Witsel, 85′), Bellingham ; Reus (Reinier, 85′), Malen (Hazard, 66′), Haaland.

Mayence 05

Zentner ; Widmer, Bell (Burkardt, 69′), Niakhate, Tauer ; Stach (Jae-Sung, 69′), Barreiro (Hack, 69′), Lucoqui (Aarón, 46′); Boëtius, Ingvartsen (Papela, 83′), Onisiwo.

Buts

1-0, Reus (3′) ; 2-0, Haaland, sur penalty (54′) ; 2-1, Burkardt (87′) ; 3-1, Haaland (94′).

Arbitre

Daniel Schlager. TA : Schulz (13′), Akanji (35′) / Bell (50′), Ingvarsten (64′), Tauer (71′), Niakhaté (89′)

Incidents

Match correspondant à la 8e journée de Bundesliga, disputé au Signal Iduna Park.

Le match ne pouvait pas mieux commencer pour les Negriamarillos, qui ont pris l’avantage après trois minutes grâce à une chaussure du capitaine. Marco Reus. L’Allemand était cadré après cinq matches de championnat sans marquer. Mayence n’a pas réagi au but et a donné à Dortmund de nombreuses facilités pour dominer le match. Malgré leur contrôle, ceux de Rose Ils n’ont pas été en mesure de créer des occasions et se sont reposés en gagnant au minimum.

Le scénario de jeu a été maintenu au début de la deuxième période, les locaux étant propriétaires du ballon et Mayence fermé dans leur domaine. Une main de Widmer dans votre région a permis à Dortmund de convertir le deuxième but de l’après-midi. Après l’intervention du VAR, Erling haaland il était chargé de transformer la peine maximale. Avec 2-0 au tableau d’affichage, le Rose ils se sont détendus et Mayence a cherché à combler l’écart. A quelques minutes de la fin, Burkardt il a coupé les distances et fait peur aux fans de Borusser.

Haaland il a condamné le match dans le temps additionnel, définissant un jeu de tête-à-tête avec classe. Le Norvégien ajoute 9 buts en Bundesliga et est le meilleur buteur, à 2 buts de Lewandowski. Avec cette victoire, Dortmund dort leader avec 18 points sur 28 possibles.