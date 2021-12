Résumé, résultat et buts de Dortmund

12/04/2021

Daniel Gonzalez

Le Bayern s’est imposé (2-3) au Signal Iduna Park contre Dortmund dans un match qui avait tout pour plaire. L’ensemble des Nagelsmann Il est revenu du premier but des locaux, qui égaliseraient le match en seconde période. Robert Lewandowski, qui a reçu le prix du meilleur marqueur de 2021, il a déséquilibré le match à onze mètres et les Bavarois ont obtenu les trois points dans ‘Der Klassiker’. Le Bayern accueillera le Barça mercredi prochain, le 8 décembre, dans un match à vie ou à mort pour les Catalans.

Borussia Dortmund

Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (Schulz, 82′) ; Can, Dahoud (Malen, 60′), Brandt (Wolf, 70′), Reus, Bellingham ; Haaland (Tigges, 82′).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas (Sule, 73′), Davies ; Goretzka (Musiala, 65′), Tolisso, Müller ; Coman (Nianzou, 88′), Sané (Gnabry, 65′), Lewandowski.

Buts

1-0 M.5 Brandt. 1-1 M.9 Lewandowski. 1-2 M.44 Manger. 2-2 M.48 Haaland. 2-3 M.77 Lewandowski, sur penalty.

Arbitre

Félix Zwayer. TA : Can (51′), Bellingham (86′) / Lewandowski (88′), Upamecano (90+5′)

Incidents

Match correspondant à la 14e journée de Bundesliga, disputé au Signal Iduna Park devant 15 000 spectateurs.

La première mi-temps était un spectacle de football dans lequel les deux équipes avaient des chances claires. Le premier avertissement est venu des locaux, avec une longue passe de Marco Reus pour Haaland qu’il devait effacer Neuer quitter votre région. Les noirs-jaunes n’ont pas pardonné la fois suivante. Brandt a profité d’un envoi de Bellingham du côté gauche à, après avoir coupé à Davies dans la surface, envoyer le ballon dans le coin droit du but. La réaction du Bayern a été immédiate et celui qui apparaît toujours est apparu, Robert Lewandowski, pour équilibrer le concours. Le Polonais a profité d’une passe de Thomas Muller, qui a ajouté sa 11e passe décisive en Bundesliga, et a dépassé Kobel avec une grande définition.

Le Bayern a grandi dans le jeu après le match nul et a dominé un Borussia imprécis en défense. Le deuxième but était sur le point d’arriver après une grave erreur de Emre peut, qui a donné le ballon à Manger sur un plateau pour marquer, mais Kobel évité les deux. Le gardien n’a pas tardé à réapparaître pour repousser un autre tir dangereux de l’ailier, qui a profité d’une erreur défensive des locaux. L’ensemble des Cadre rose eu une belle occasion dans les bottes de Haaland pour changer la dynamique du jeu, mais le tir du Norvégien est passé à côté. Posséder Haaland a réclamé un penalty dans les dernières minutes de la première mi-temps, mais le jeu a été invalidé pour hors-jeu. Le Bayern a récupéré après les approches de Dortmund et a déséquilibré le score à la 44e minute. Manger, qui avait eu plusieurs occasions auparavant, a dépassé les Bavarois après avoir profité de l’énième erreur défensive des noirs-jaunes. Dortmund est allé à la mi-temps ci-dessous dans la lumière malgré avoir avancé en premier.

Poussés par leur hobby, ceux de Cadre rose Ils ont entamé la seconde mi-temps avec une marche de plus que ceux de Bavière et il n’a pas fallu longtemps pour égaliser le match. Après un mauvais dégagement de Upamecano, Bellingham a reçu le ballon dans la surface et l’a servi à Haaland, qui a terminé premier avec sa jambe droite pour égaliser ‘Der Klassiker’. Le Norvégien a enchaîné son deuxième match consécutif en voyant la porte après sa blessure. Le Bayern a souffert après le tirage au sort mais a eu une chance claire dans les bottes de Manger Quoi Kobel arrêté avec un grand arrêt. La réponse des habitants a été immédiate, mais le coup de feu de Haaland il est repoussé à coups de bâton par la défense bavaroise.

Le match a été arrêté à la 65e minute après un violent affrontement de têtes en l’air entre Upamecano et Brandt. Une assistance médicale est entrée sur le terrain de jeu et le joueur de Dortmund a été emmené sur une civière ; le défenseur central du Bayern a pu revenir dans le match. Le match a de nouveau été arrêté quelques minutes plus tard en raison d’une blessure à Lucas Hernandez, qui a été remplacé par Sule. Le jeu a repris au Signal Iduna Park avec de mauvaises nouvelles pour les noirs-jaunes. Un corner du Bayern a touché le coude de Hummels et l’arbitre a prononcé un penalty après consultation du VAR. Lewandowski assumé la responsabilité et n’a pas manqué la peine maximale, bien que Kobel il frôla le cuir. L’attaquant polonais a marqué son 16e but en Bundesliga avec le doublé. L’arbitre expulsé Cadre rose pour leurs protestations continues et Dortmund a affronté la dernière ligne droite avec un but derrière.

Les de Nagelsmann ils ont dominé la dernière période du match, qui a bénéficié d’une remise de 10 minutes en raison d’interruptions en seconde période. Dortmund a fait des approches dangereuses, mais le Bayern a tenu le coup et a pu augmenter son avance. Tolisso il a raté un tir lointain sans gardien, qui est monté pour terminer un corner, et le marqueur n’a pas bougé. Malgré les déséquilibres défensifs des deux équipes, les Bavarois ont réussi à remporter la victoire du fief noir-jaune.