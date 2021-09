Résumé, résultat et buts de Getafe 0-1 Getafe de LaLiga.

in

13/09/2021 à 22:27 CEST

.

Les débuts de Lucas Perez en tant que nouveau joueur d’Elche. L’attaquant galicien, arrivé au club d’Elche il y a deux semaines, a sauté sur le terrain en seconde période et a marqué le seul but du match au Colisée pour donner trois points à son équipe. Quelque chose qui signifiait la première victoire franjiverde cette saison et accessoirement, a aggravé la situation d’un Getafe qui ne vient pas de décoller.

AVOIR

ELC

Getafe

David Soria ; Damián Suárez, Djené, Cuenca, Olivera (Darío Poveda, 73 ‘); Aleñá (Jonathan Silva, 72′), Maksimovic, Arambarri (Timor, 31′), Jankto; Mata (Sandro, 59′) et Enes Unal (Vítolo, 59’).

Elche

Kiko Casilla ; Bigas (Enzo Roco, 57′), Gonzalo Verdú, Diego González; Palacios, Mascarell (Gumbau, 73′), Mojica ; Raúl Guti, Fidel (Marcone, 85′); Benedetto (Carrillo, 73′) et Boyé (Lucas Pérez, 57′).

Arbitre

Melero López (andalou). TA : Damián Suárez (51′) et Sandro (84′) / Verdú (18′), Mascarell (23′) et Palacios (62′).

Stade

Colisée Alfonso Pérez. 7000 téléspectateurs.

En quête d’air frais pour son attaque, Michel a donné l’alternative comme entrée pour la première fois ce cours à Jaime Mata pour qu’il se forme à la pointe avec le Turc Enda Unal, mais encore une fois, et ils sont déjà quatre cette saison, Getafe s’est une nouvelle fois montré en manque d’idées et sans profondeur dans les derniers mètres.

La défense de trois qu’Elche a érigée était un mur infranchissable pour Getafe et le pilier de la croissance pour l’ensemble de Fran Scribe, qui a su ouvrir le score à 22 minutes avec un jeu qui a commencé longtemps Kiko Casilla, Lucas Boyé Il a contrôlé presque sur le devant et l’a donné à Dario Benedetto, qui a croisé son tir très serré au poteau droit du but de David Soria.

Avant, la partie uruguayenne Damien Suárez il a tenté sa chance avec un coup franc avec un coup franc qui a presque surpris Kiko Casilla et a été la seule approche dangereuse de Getafe pendant toute la première mi-temps.

Getafe a eu du mal à se remettre du revers subi par le milieu de terrain uruguayen Mauro Arambarri, qui a pris sa retraite blessé à 31 minutes et a été remplacé par David Timor.

Elche a attendu son opportunité et l’a trouvé à la 68e minute lorsque le Colombien Johan Mojica a cassé les lignes avec une passe au trou que Lucas Pérez a récupéré, il est parti dans la zone de Jorge Cuenca et a croisé son coup avant David soria.

Peu de temps après, Elche a pu étendre cet avantage avec un autre bon jeu de Mojica, qui est parti dans celui sur celui de Damián Suárez et a lancé une chaussure qui repoussait le bois.

Getafe a essayé jusqu’à la fin et a réussi à égaliser à la 88e minute avec une tête serbe Nemanja Maksimovic que Kiko Casilla a bien dégagé.

Avec la victoire, Elche est au milieu du classement avec cinq points et Getafe, qui a ses quatre matchs en raison de défaites, reste sur le déclin.