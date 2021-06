Résumé, résultat et buts de l’Argentine 1-0 Uruguay de la Copa América 2021

19/06/2021 à 04h11 CEST

Abonné à l’Argentine souffrante a remporté le Río de La Plata Classic. Il a gagné 1-0, avec les deux de la Betica Guido Rodriguez, passer de Léo Messi, et était le leader du groupe A, à égalité avec le Chili à quatre points.

ARG

URU

Argentine

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Marcos Acuña ; Guido Rodríguez, Lo Celso (Palacios, 51′), De Paul (Pezzella, 92′); Leo Messi, Nico González (Di Maria, 69′) et Lautaro Martínez (Correa, 51′).

Uruguay

Muslera ; Giovanni González (Facundo Torres, 69 ‘), Giménez, Godín, Matías Viña; Valverde (Gorriaran, 83′), Torreira (Voisin, 64′), Bentancur, (Nandez, 45′) De La Cruz (Ocampo, 64’); Luis Suárez et Edinson Cavani.

Arbitre

Wilton Sampaio (Brésil). TA Lo Celso (47′), Emiliano Martínez (75′), Correa (90′) / Torreira (61′), Ocampo (89′).

Buts

1-0, Guido Rodriguez (12′).

Incidents

Match de la deuxième journée du groupe A de la Copa América disputé à huis clos, en raison des effets sanitaires de la pandémie de Covid-19, au stade national Mané Brasilia (Brasilia).

La victoire devrait donner de l’estime de soi à une équipe jeune qui joue trop fort et qui s’enfonce en deuxième mi-temps. L’idée du jeu de Scaloni il est attrayant, mais son équipement ne peut pas maintenir une performance stable. C’est clairement un ensemble de pièces et de moments.

De son côté, l’Uruguay, qui s’était reposé lors de la journée d’ouverture, devra effectuer une première phase de récupération. Il a des arguments footballistiques et une hiérarchie pour s’emparer de l’une des quatre places et se qualifier pour les quarts de finale, mais il est très clair qu’il ne traverse pas son meilleur moment.

L’Argentine, avec quatre nouveaux visages, a conservé l’identité créative qu’elle a montrée dans la première partie de ses débuts contre le Chili. Et, encore une fois, il est sorti pour proposer, pour porter la poignée, car cet Albiceleste en voie de reconstruction souffre beaucoup derrière, et opter pour la retraite contre des tueurs comme Cavani Oui Suárez Il se mettait en difficulté en toute sécurité.

Et quand vous avez Messi, inconsciemment, vous finissez par supposer que là où le jeu peut être cuisiné, c’est en haut, dans sa zone d’influence naturelle. Le bon départ de ceux de Scaloni trouvé un prix, grâce à la perspicacité de Leo.

L’ASSISTANT MESSI

Un corner servi court sur le flanc gauche avec le Blaugrana mettant une passe décisive au deuxième poteau, où le Bétique est apparu Guido Rodriguez avec une tête qui est entrée après avoir touché le poteau de but de Failles. C’était un butin bien mérité, en douze minutes de jeu généreux et déterminé contre un Uruguay timide et spéculatif.

Leo continue d’être décisif dans cette Copa América. C’est votre rôle de faire la différence. Il l’a fait, dès la première journée, avec son splendide coup franc direct contre son ancien coéquipier Claudio Bravo. Et maintenant, une assistance millimétrique au deuxième poteau a été retirée du chapeau. Sa 43e passe de but déguisée en albiceleste et la 311e de sa carrière.

LA RÉACTION CÉLESTE

Le coup a réveillé l’Uruguay, paresseux et déconnecté. La Céleste a décidé d’entrer dans le jeu, mais il lui a été difficile de trouver le coup de pédale. Il a joué à un rythme bas et avec peu de lumières dans le noyau, où même pas le madridista Fede Valverde, ni le juventin Bétancour ils ont brillé dans la création. Et, quand le ballon est arrivé en franchise à Edinson cavani voulait faire une pénalité dans un éventuel contact avec Marcos Acuña, ce que l’arbitre et le VAR ont dédaigné. C’est le même parcours que Luis Suárez a explosé avec une prise non marquée, ce qui a suscité, bien sûr, la colère du désormais matelas.

L’Uruguay a su ramener le jeu sur son terrain, neutralisé les attaques argentines, demandé le ballon, mais n’a pas créé d’options claires. L’Argentine a su se défendre et s’en est sortie indemne, mais sachant que les Charrúa voulaient un match.

UN SCRIPT ARGENTIN DÉJÀ CONNU

L’Argentine a répété les erreurs commises avec le Chili. L’équipe s’est effondrée et il n’a eu d’autre choix que de rétrécir, de souffrir et de serrer les dents. La seconde mi-temps est devenue éternelle pour l’Albiceleste. Et, pour la énième fois, Scaloni il a échoué avec les changements, car il n’a pas pu changer la dynamique d’une réunion au cours de laquelle son équipe est passée de protagoniste à comparsa.

Seul Leo Messi a maintenu l’intégrité de sa sélection transformée en un paquet de nerfs. Le 10 a mis le danger dans chaque action offensive et a presque marqué à nouveau sur un coup franc direct.

La célébration débordante, et principalement de soulagement, des Argentins au coup de sifflet final a révélé le mauvais moment qui s’était produit. Sur la même scène du monumental Mané Garrincha, de Brasilia, l’Argentine reviendra sur scène à l’aube de lundi à mardi contre le Paraguay, qui a battu la Bolivie, la Cendrillon du groupe, lors de sa première 3-1.