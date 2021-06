Résumé, résultat et buts de l’Argentine 1

22/06/2021

Le à 04:09 CEST

De 1-0 à 1-0, l’Argentine ajoute et continue. Il a battu le Paraguay, avec un but de Papu Gómez, enchaîné sa deuxième victoire, maintenu son invincibilité et scellé son passeport pour les quarts de finale à un match de la fin. Objectivement rien à reprocher à un Albiceleste qui, enfin, a aligné la nouvelle société blaugrana qu’ils composent Leo et le Kun.

ARG

PAIRE

Argentine

Emiliano Martínez; Molina, Pezzella, Cristian Romero, Tagliafico; Guido Rodríguez, Paredes (Nicolás Domínguez, 79 ‘); Papu Gómez (De Paul, 71 ‘), Leo Messi; Di María (Ángel Correa, 79′) et Kun Agüero (Joaquín Correa, 58’).

Paraguay

Antoine Silva; Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Arzamendia; Cubas (Lucena, 65′), Piris Da Motta; (Richad Sánchez, 81′) Alejandro Romero (Óscar Romero, 65′), Almirón, Ángel Romero (Carlos González, 87′); et valos (Braian Samudio, 87′).

Arbitre

Jesús Valenzuela (Venezuela). TA : Paredes (33′) / Gustavo Gómez (15′).

Incidents

Match de la troisième journée du groupe A disputé à huis clos, en raison des effets sanitaires de la pandémie de Covid-19, au stade national Mané Garrincha, à Brasilia.

Sportivement, l’histoire n’est plus aussi vibrante. Les hommes de Scaloni ont signé une première mi-temps séduisante avec une nouvelle formation offensivement, mais le ralentissement était évident au fur et à mesure que le match avançait. Les avances étant fondues, la seconde mi-temps a été une souffrance pour les Argentins, très punis physiquement, qui ont fini par demander le temps.

Léo veut toujours l’être. On supposait qu’il pourrait commencer sur le banc, mais le 10 voulait célébrer ses 147 sélections historiques, avec lesquelles il a égalé Mascherano, comme l’occasion le méritait.

Scaloni a poursuivi son carrousel de changements habituel (et vraiment nécessaire ?), avec six nouveaux visages contre 1-0 avec l’Uruguay, et une formation offensive dans laquelle Messi il a plus d’automatismes et il exerce un plus grand pouvoir d’intimidation sur les défenses rivales.

Enfin, le blaugrana Kun Agüero a fait ses débuts titulaires, occupant le poste de Lautaro Martínez, avec Dis Maria à droite et un canchero comme le sevillista Papou Gomez, qui parle la même langue du football que Messi, À gauche.

C’était une autre Argentine qui avait été vue jusqu’à présent & mldr; et ça a pris un départ fulgurant. Kun a failli marquer, à la 6e minute, dans un jeu voyou au cours duquel il a attrapé un ballon mal repoussé par la défense guarani. Le suivant, l’Albiceleste n’a pas pardonné, avec une très bonne assistance à l’espace de Dis Maria et une finition fine et bien ajustée du papou. Un but magnifique et plastiquement exécuté.

BON MATCH DU KUN

Agüero, qui s’est déséquilibré à chaque balle qu’il a touchée, a été repris par Gustavo Gómez à l’avant de la surface. C’était une faute, légèrement talonnée à droite, idéale pour un gaucher comme Leo& mldr; mais son coup sec au long bâton s’éteignit. Ils n’avaient joué qu’un quart d’heure.

C’est vrai que l’Albiceleste s’est cassé en deux dans les replis défensifs, mais c’était le prix à payer pour une équipe avec beaucoup de poudre à canon à l’avant, qui a très bien joué dans le dernier tiers. Le Paraguay ne s’est pas froissé, même s’il fallait toujours jouer avec le rétroviseur allumé, craignant qu’à tout moment, ils fassent des dégâts.

Entre rebondissements, les hommes de Berizzo prenaient possession mais sans intimider Emiliano Martínez. L’Argentine, comme les deux rencontres précédentes, a oscillé sans pouvoir maintenir le ton. Le reste lui faisait du bien pour se ressaisir.

SCALONI NE TROUVE PAS LA CLE

L’Argentine a opté pour de longues possessions pour neutraliser l’élan du rival. Il n’y est pas parvenu faute de précision sur un terrain de plus en plus sanctionné et visiblement en mauvais état.. La réunion est entrée dans une guérilla sans hiérarchies et sans jeu dans les domaines de définition.

Peut-être pour cette raison, Scaloni a sorti le Kun Aguero, qui avait été très peu activé en seconde période, par un Joaquín Correa avec beaucoup plus de capacité de déplacement et de rétraction. Au cours des 58 minutes que le nouveau joueur du Barça a jouées, il a joué un match plus que correct et, lorsqu’il a été fourni, il a toujours répondu.

Le Paraguay a laissé entendre mais n’a pas créé et l’Argentine a définitivement perdu le ballon. Et l’albiceleste tonique a été à la hauteur des deux précédentes rencontres, avec une baisse évidemment. Il a été reconfirmé que, pour le moment, il s’agit d’une sélection de moments et non d’une performance durable tout au long des 90 minutes.

On a vu une Argentine fatiguée, du fait de l’accumulation des partis, qui n’ont eu d’autre choix que de se défendre bec et ongles. L’équilibre défensif était bon puisque pour le deuxième match, il a gardé sa cage inviolée, un fait qui n’est pas moindre compte tenu du fait que l’Uruguay a été mesuré par Cavani Oui Suárez, déjà un groupe très féroce comme les Guaranis.

Désormais, l’Albiceleste aura une semaine pour se ressaisir avant d’affronter la Bolivie, où il doit confirmer la première position, ce qui signifie dribbler le Brésil jusqu’à la finale rêvée par tout le monde à Maracana.