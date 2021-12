Résumé, résultat et buts de l’Eredivisie Ajax-AZ (1-2)

12/12/2021 à 18:59 CET

Daniel Gonzalez

AZ a battu l’Ajax au minimum dans un match angoissant. Les de Avoir une sorcière Ils continuent de mener l’Erevidise avec 36 points, mais Feyenoord les égale aux points. La première mi-temps est allée à l’Ajax, mais les hommes d’Alkmaar ont ouvert la boîte dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Haller a obtenu l’égalité lors de la dernière étape du match, mais Aboukhlal il a déséquilibré en 84′ pour certifier la victoire des visiteurs. Le match pouvait se terminer par un match nul, mais l’intervention de la VAR a empêché le but de Schuurs dans la dernière minute de la remise, il est allé au tableau de bord.

Pasveer; Bois, Rensch (Schuurs, 58′), Lisandro, Aveugle ; Antony, Edson (Klaassen, 58′), Gravenberch, Tadic ; Berghuis (Pereira, 86′), Haller.

Vindahl ; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal ; Midtsjo (Reijnders, 77′), Witry (Beukema, 64′), Clasie ; De Wit, Pavlidis (Aboukhlal, 64′), Karlsson (Gudmundsson, 87′).

Buts

0-1 M.50 Pavlidis. 1-1 M.73 Haller. 1-2 M.84 Aboukhlal.

Arbitre

Bas Nijhuis. TA : Lisandro (33′), Gravenberch (92′) / Wijndal (69′)

Incidents

Match correspondant à la 16e journée de l’Eredivisie, disputée à la Johan Cruyff Arena.

L’Ajax a dominé la possession en première mi-temps et l’AZ a attendu ses chances sur la pause rapide. Le contrôle du jeu n’a pas aidé l’équipe d’Amsterdam à se créer des occasions dangereuses, car ils n’ont pas tiré au but dans les 45 premières minutes. L’opportunité la plus claire était pour les visiteurs, qui ont pu prendre l’avantage avec un superbe coup franc. Karlsson Quoi Pasveer Il s’est arrêté avec un bon étirement. Les équipes se sont rendues aux vestiaires avec le 0-0 en lumière.

L’AZ a fait mieux en seconde période et il n’a pas fallu longtemps pour ouvrir la boîte. Pavlidis Il a profité d’un rebond dans la surface et a inscrit le groupe de gauche pour dépasser les visiteurs. L’Ajax a réagi à l’attaquant grec et a repris le ballon. La circulation de ceux d’Amsterdam a permis de trouver des lacunes pour créer des occasions dangereuses. Le but égalisateur est intervenu à la 73e minute, lorsque Haller, meilleur buteur de la Ligue des Champions, a terminé un bon centre de Tadic. Le match est entré dans le dernier quart d’heure avec un score égal.

Propre Haller a raté une belle occasion de déséquilibrer le match et l’AZ a puni l’erreur dans les minutes qui ont suivi. Après un beau mouvement d’équipe, Aboukhlal défini le côté droit pour dépasser ceux de Pascal Jansen. L’Ajax a égalé la remise avec un but de Schuurs, qui était entré depuis le banc, mais le VAR l’a annulé pour hors-jeu.

Ceux d’Amsterdam n’ont pas eu le temps d’égaler une rencontre dans laquelle leur objectif a échoué : ils ont terminé plus de 20 fois mais moins de 10 au but. Les de Avoir une sorcière ils ont accumulé 7 jours sans perdre.