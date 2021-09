Résumé, résultat et buts de Levante 1-1 Rayo Vallecano de LaLiga Santander

11/09/2021 à 21:28 CEST

Les Rayon Vallecano ce samedi a commencé un tirage au sort lors de sa visite à j’ai soulevé (1-1) grâce à un but du débutant Sergi Guardiola dans le délai de prolongation qui a neutralisé la pénalité de Roger en première mi-temps et a rendu justice à ce qui a été vu sur le terrain, car l’équipe madrilène a planté deux balles dans le poteau et a eu plus et de meilleures chances que son rival.

LEV

Rayon

j’ai soulevé

Aitor Fernández, Clerc, Rober Pier (Sergio Postigo, 74 ‘), Vezo, Miramón; Campaña (Malsa, 58′), Melero, P. Martínez (Pepelu, 79′); Morales, Roger (Fils, 75′) et Álex Cantero (D. Gómez, 58’).

Rayon Vallecano

Dimitrievski, Balliu, Catena, Saveljich (Sergi Guardiola, 66′), Fran García; P. Ciss (Unai López, 66′), Comesaña, Trejo (Óscar Valentín, 66′), Merquelanz (Isi, 14′), Álvaro García et Nteka (Baby, 73′).

Buts

1-0, Roger sur penalty (39′). 1-1, Sergi Guardiola (93′)

Arbitre

Alberola Rojas. TA : P. Martínez (16′), P. Ciss (43′), Morales (45′), Comesaña (45′), Álvaro García (54′), Malsa (66′) et I. Balliu (82′) .

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de LaLiga Santander joué à la Ciutat de València.

Le match, comme prévu, a commencé rapidement, avec deux équipes cherchant très verticalement la zone rivale. Les j’ai soulevé, bien qu’il ait facilement atteint la zone dangereuse, il a été très erratique dans la passe finale et les centres latéraux, seulement Roger Marti a pu générer un danger.

Les Éclair il ne s’est pas découragé et a cherché le but. Au milieu du premier acte, il a profité de deux occasions claires qui avaient le Levantin comme protagoniste malheureux Cloche. D’abord un mauvais contrôle de son permis Ntéka face à Aitor mais le but basque a empêché le but. Une minute plus tard, un tir d’Isi, qui est entré pour remplacer le blessé Merquelanz, a touché le joueur levantin et le poteau a repoussé le ballon.

Le but semblait plus proche de l’équipe Iraola mais les mains claires de Pathé Ciss dans la surface ils se sont retrouvés avec un penalty, après consultation de l’arbitre Alberola Rojas le VAR et n’apprécie pas la faute précédente de Vezo contre le milieu de terrain français. Roger, avec qualité, est passé 1-0 au tableau d’affichage à la 39e minute. Éclair cherché la cravate et un chilien spectaculaire Allvaro il était sur le point de permettre aux Vallecanos l’égalisation.

Le jeu a repris comme il s’est terminé, avec un rythme effréné et avec la Éclair générer plus de danger. Encore une fois, le poteau a évité le but de l’équipe madrilène, cette fois après un jeu personnel de Ntéka, dans lequel il a utilisé sa puissance physique pour surmonter Jetée de Rober et Miramon.

Andoni Iraola il a suivi avec un triple change dans lequel il est entré Unai lopez et Sergi Guardiola, deux de ses dernières signatures qui ont débuté à la recherche d’au moins un match nul. Guardiola l’avait sur son premier ballon mais avec tout en faveur, il a raté sa tête.

Les Éclair il a beaucoup tremblé dans les dernières minutes contre un Levante qui a défendu du mieux qu’il pouvait ses maigres revenus à la poursuite d’une première victoire qui lui a encore échappé dans le temps de prolongation, après une belle passe décisive de Baby qui a décroché un but Sergi Guardiola.