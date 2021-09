Résumé, résultat et buts de Málaga 2-0 Gérone de Liga Smartbank.

12/09/2021 à 23:42 CEST

Carles Rosell

La chance pour Gérone est que la saison vient de commencer. Mais le travail à venir a, et beaucoup, l’équipe de Michel Sanchez. À Malaga, il a confirmé son terrible moment. Nouveau revers, la troisième défaite consécutive. Bien mérité, car le rival était meilleur dans tous les aspects. Il l’a surpassé en intensité, agressivité, vitesse et efficacité. Paulino était le bourreau avec deux buts.

TORT

RIF

Malaga

Dani, Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Cufré, Luis Muñoz, Escassi (Genaro 86′), Paulino, Kevin (Jozabed 73′), Roberto (Antoñín 59′) et Brandon

Gérone

Juan Carlos, Arnau (Calavera, 46′), Bernardo, Juanpe, Jairo, Ibrahima Kébé, Pol Lozano, Aleix García (Baena, 46′), Samu Saiz (Borja García, 69′), Ureña (Valery, 46′) et Nahuel Bustos

Buts

1-0 M.41 Paulino. 2-00 M.93 Paulino.

Arbitre

López Toca (cantabrique). TA : Calavera (47′), Baena (60′), Ibrahima Kébé (62′), Dani Barrio (64′), Pol Lozano (82′), Bustos (85′), Dani Martín (88′), Jozabed ( 89′). TR : Míchel, entraîneur de Gérone (85′).

La présence des Catalans en attaque brillait par son absence. Parce que ce n’était pas Cristhian Stuani, blessé au pubis, mais surtout parce que cela coûte à l’équipe un monde à générer. Et plus encore si le rival s’empare du ballon et y met deux ou trois marches supplémentaires, comme cela s’est produit hier soir à La Rosaleda. Il n’y avait pas de couleur. Le plan des lieux s’est parfaitement déroulé. Les opportunités se sont produites. Quelques balles au poteau et Brandon qui a également raté deux arrivées. Jusqu’à ce que Paulino trouve le chemin des filets, en 41, d’un tir serré.

Gérone s’améliore un peu après la pause avec un triple changement et Valéry forcé Dani à se montrer. Borja García a fait ses débuts avec le jeu déjà cassé, avec pratiquement aucun milieu de terrain. Cela ne vaut rien. Paulino condamné sur la remise. MichelDe plus, il a été expulsé.