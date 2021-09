Résumé, résultat et buts du Rayo 3-1 Cadix de LaLiga

26/09/2021

Le à 21:29 CEST

Daniel González

Le Rayo a battu Cadix 3-1 à Vallecas lors de la septième journée de Liga. Les de Iraola ils ajoutent 13 points sur 21 possibles et se placent en position européenne.

Rayon

GOUJAT

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Balliu, Saveljich (S. Guardiola, 84′), Catena, Fran García; Isi, . Valentín (Ciss, 73′), Unai López (Comesaña, 64′), Trejo (Maras, 84′), lvaro García; Falcao (Nteka, 64′).

Cadix

Ledesma ; Akapo (Perea, 77′), Haroyan, Cala, Espino; Salvi, Jonsson (Á. Jiménez, 46′), Alarcón, Bastida (Negredo, 67′), Arzamendia (Sobrino, 46′); Andone (Lozano, 67′).

Buts

1-0, Álvaro García (9′) ; 1-1, Haroyan (23′) ; 2-1, Falcao (44′) ; 3-1, Isi (87′).

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (Comité Basque). TA : Isi (50′), Balliu (59′) / Bastida (45′), Haroyan (48′), Cala (56′), Perea (93′).

Incidents

Match correspondant à la septième journée de Liga, disputé à Vallecas.

Poussés par leurs fans, les Vallecanos n’ont pas mis longtemps à prendre de l’avance. Allvaro García, ancien de Cadix, a profité d’un ballon mort dans la surface pour ouvrir la boîte. L’équipe de Cadix a bien réagi à la fois au niveau local et Haroyan il a égalé le match, devenant le premier joueur arménien à marquer dans le football professionnel espagnol. Le juge de touche a annulé le but en première instance, mais le VAR lui a donné de la validité et le 1-1 est passé au tableau de bord. Lorsque la première partie touchait à sa fin, il est apparu Radamel Falcao dans la petite surface pour donner l’avantage aux Vallecanos dans un but « tueur ». Le Colombien a marqué lors de ses trois premiers matchs au Rayo et continue de montrer qu’il est en pleine forme.

Les Vallecanos ont continué à dominer pendant la pause, mais Cadix a imposé un match physique et De Burgos Bengoetxea il a signalé plusieurs fautes pour les deux équipes. Les cadistas étaient sur le point d’égaliser à la 76e minute, après un tir de Pacha Espino qui a couru dans le bois. Rayo a condamné le match dix minutes plus tard grâce à un but de Isi de l’extérieur de la zone.

Avec cette victoire, les franjirrojos consolident leur grand moment de forme et, guidés par le ‘Tigre’ Falcao, ils consolident dans la zone supérieure du tableau.