Résumé, résultat et objectifs d’At. Mineiro 1 – 1 Palmeiras de la Copa Libertadores 2021

Le super à. Mineiro manque la finale des Libertadores. Palmeiras, qui est apparu à Belo Horizonte en tant que bouc émissaire, a éliminé la race championne et a fait match nul 1-1, le pire résultat qui leur a permis d’atteindre leur deuxième finale consécutive après l’échec 0-0 au match aller. Le Verdao n’a eu besoin de gagner aucun des deux matchs, il a joué avec la calculatrice en main et c’est sorti face.

CAME

COPAIN

À Mineiro

Everson, Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva, Arana, Jair (Savarino, 77′), Allan (Tche Tche, 90′), Zaracho (Sasha, 83′), Nacho Fernández (Rever, 89′), Eduardo Vargas et Hulk

Palmeiras

Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Renan, Marcos Rocha (Gabriel Menino, 75′), Felipe Melo, Danilo, Piquerez, Raphael Veiga (Wesley, 81′), Dudu (Zé Rafael, 81′) et Rony (Gabriel Veron, 66 ‘).

Arbitre

Wilmar Roldan (Argentine). TA Nathan Silva (28′) / Marcos Rocha (63′), Luan (68′), remplaçant Deyverson (68′), coach Abel Ferreira (69′), Felipe Melo (87′)

Buts

1-0, Eduardo Vargas, min 52; 1-1, Dudu, min 68.

Incidents

Stade Mineirao (Belo Horizonte) avec 18 350 spectateurs.

Sans Diego Costa blessé et avec un Ponton, qui avait inscrit 7 buts dans la compétition, mais a échoué à l’heure H, a raté un penalty au match aller et n’a jamais trouvé sa place au match retour, Galo offrait une image décevante qui n’avait rien à voir avec l’équipe qui, jusqu’à présent, sème la terreur au Brésil et sur le continent. Le rêve de la triple couronne est terminé.

Abel Ferreira monté une toile défensive avec trois purs centraux (Luane, Gustavo Gomez et les très jeunes Renan) plus un double pivot (Felipe Melo et Danilo) avec lequel il a réussi à rattraper At. Mineiro, qui a bien appuyé mais qui a péché dans la précipitation, dans le manque de fraîcheur et dans la précision dans la construction.

Le plan Palmeirense a parfaitement fonctionné en première mi-temps, au cours duquel tout l’arsenal offensif du Galo a été réduit à trois chances de marquer., le plus clair dans la remise dans un lancement de Nacho Fernández, Quoi Weverton envoyé au coin.

Plus mature et avec une meilleure lecture du jeu, le Verdao a grandi à partir de l’effort destructeur, jouant pour une seule balle, dans une action de contre-attaque directe. Il suivait ce manuel, qui était sur le point d’atteindre 0-1, à la minute 25 : Weverton servi très longtemps pour Piquerez qui, après une bonne coupe, fini trop croisé.

El Galó avait déjà perdu 135 minutes à égalité. Et, maintenant oui, après la pause, il a décidé d’augmenter les révolutions, convaincu de ses possibilités. Il a enfermé Palmeiras dans sa surface et son torrent offensif s’est finalement matérialisé à 1-0 (min 52). C’était un bon mouvement d’équipe, Mariano a servi l’espace pour Jair assister au deuxième poste de Image de balise Eduardo Vargas, qui d’en haut, a remporté le poste d’un Marcos Rocha.

🔥⚽ Le but qui a mené @Palmeiras en Finale ! 🐷💚 Gabriel Verón est entré et à la minute où il a assisté à Dudu: il n’a défini que le champion de la CONMEBOL pour se qualifier # Libertadores. # GloriaEterna # AvantiPalestra pic.twitter.com/htHxVDXLBP – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 29 septembre 2021

Le Verdao était contre les cordes, mais le Galo n’est pas allé l’achever. Abel Ferreira a demandé à son équipe de garder la tête froide et est resté fidèle à ses convictions et à son 3-5-2. Sorti Rony jeté par Gabriel Véron et l’homme d’or Palmeirense, dans sa première balle, a volé le portefeuille de Nathan Silva atteint la ligne de but pour servir le but de l’égalité faite à Dudu (min 68). Et, à partir de là, la demi-finale est passée en mode dramatique.

L’argument du Gaulois était dans le cantique de son véreux ‘eu credito, eu credito (je le crois, je le crois). Et avec plus de cœur que de football, les locaux ne l’ont pas atteint. Palmeiras a joué un dernier tiers très sérieux du match, avec une mentalité d’équipe de champion, contre At. Mineiro qui a été démembré impuissant. Comme cela s’était produit lors de la dernière finale des Libertadores, Abel Ferreira il a remporté le match tactique contre Cuca, qui dit au revoir au tournoi sans avoir perdu aucun match.

Palmeiras attend maintenant son rival. Ce mercredi Flamengo, avec un 2-0 au match aller, visite Barcelone de Guayaquil, étant le grand favori pour atteindre la finale à Montevideo, le 27 novembre.