Résumé, résultat et objectifs de Huesca

01/02/2022

Le à 21:31 CET

Carles Rosell

Gérone n’a pas besoin de briller pour continuer à gagner des matchs. Il a débuté l’année 2022 hier avec une victoire à Huesca qui le conforte dans la lutte pour les playoffs. Sans point de référence et épuisé par les pertes, il a piqué une pierre jusqu’à ce qu’il trouve la magie de Samu saiz. Et quand il a dû souffrir, il est apparu Ortolá.

TEINTE

RIF

Huesca

A. Fernandez ; Buffarini (Manu, 46′), Pulido, I. Miquel (Lombardo, 85′), F. Miguel (Insua, 46′); M. Rico, Mosquera, Nwakali ; J. Carlos (Gaich, 72′), Pitta (Ferreiro, 72′), M. Mateu.

Gérone

Ortolà; S. Bueno, Juanpe, Bernardo; Valery, Ibrahima (Juncà, 90′), P. Lozano, Jairo (Artero, 90′); A. García, Baena (Borja G., 76′), S. Sáiz (Bustos, 65′).

Arbitre

Moreno Aragon (Madrid). TA : Manu (73′), Nwakali (88′) / P. Lozano (15′), Valéry (90′).

Incidents

Match correspondant à la 22e journée de LaLiga Smartbank, disputé à El Acoraz (Huesca) devant 4 995 spectateurs.

Le meilleur buteur est absent Stuani, il a été joué dès le début sans neuf pur, avec Samu Oui Baena comme des hommes plus avancés. Face à un rival compact et déterminé à attendre, Gérone a joué et joué. Il a été patient, mais a à peine réussi jusqu’après la pause. Le 10, il a reçu un coup du lapin de la manche devant lequel il ne pouvait rien faire Andrés Fernández. Il y avait un monde à venir, mais le plus difficile était fait.

Il devait survivre. Parce que Huesca n’a pas jeté l’éponge. Il s’est lancé avec toute l’équipe à domicile et n’a pas fait de miracle. Pitta Oui Gaich ils ont testé les réflexes de Ortolá, titulaire pour la première fois en Ligue et un vrai boulon.