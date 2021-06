Résumé, résultat et objectifs de la Bolivie 0

25/06/2021 à 5h08 CEST

. / Cuiabá

Uruguay renforcé son qualification pour les quarts de finale de l’America’s Cup avec un 0-2 victoire, le premier qu’il obtient dans le groupe A, et avec la Bolivie pratiquement éliminée en l’absence d’un jour pour la clôture de cette phase. L’Uruguay accumule 4 points dans une zone dominée par l’Argentine avec 7, tandis que le Chili avec 5 et le Paraguay avec 6 chercheront à renforcer leur position au classement. Les buts de l’équipe dirigée par Oscar Washington Tabárez sont intervenus à la 40e minute, avec un but contre son camp du gardien bolivien Carlos Lampe, et à la 79e par Edinson Cavani.

L’Uruguay a eu plus d’initiative pour aller devant en première mi-temps. Malgré cela, la Bolivie a eu sa plus nette opportunité à la 11e minute avec un tir de Rodrigo Ramallo qui a failli passer devant le poteau de Fernando Muslera. Après cela, la domination uruguayenne était plus grande et s’est renforcée grâce à certaines inexactitudes de la Bolivie en essayant de passer à l’attaque et de rechercher principalement le jeu de Juan Carlos ‘Conejo’ Arce, Ramiro Vaca et un Jeyson Chura changeant.

À la 21e minute, Lampe a battu Cavani en un contre un et six plus tard, le gardien bolivien a de nouveau arrêté une tête de l’attaquant de Manchester United. Cependant, un mauvais départ bolivien à la 40e minute a généré une contre-attaque uruguayenne et un centre vers la zone verte suivi d’un mauvais dégagement de Jairo Quinteros a rebondi sur Lampe et est entré dans sa propre porte.

En seconde période, le sélectionneur bolivien, le vénézuélien César Farías, a proposé un jeu plus offensif avec l’entrée d’Henry Vaca, récemment remis du covid-19, et de Danny Bejarano. À la 51e minute, Cavani a raté une occasion qui a été stoppée par ‘el Gigante’ Lampe et quelques secondes plus tard, Muslera a stoppé un tir au but de Ramiro Vaca. La Celeste a profité du fait que la Bolivie a avancé ses lignes pour générer quelques situations grâce à Luis Suárez, mais une Lampe inspirée a empêché l’attaquant de l’Atlético de Madrid d’augmenter le compte.

Cependant, la résistance du jeu bolivien est tombée à la 79e minute après une contre-attaque rapide et la poussée qu’il a livrée. Cavani pour marquer le deuxième but de l’Uruguay.