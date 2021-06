Résumé, résultat et objectifs de la Suisse (3-1) Turquie de l’Eurocopa.

20/06/2021 à 20h15 CEST

Joël Gadéa

La Suisse devra attendre mais, vos devoirs sont faits. La Turquie qui visait tant avant de débuter l’Euro n’était pas une rivale et laisse le tournoi vide, avec un mauvais fond de zéro point et un seul but à son actif.

ISU

TUR

Suisse

Sommer ; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez ; Freuler, Shaqiri (Vargas, 75′), Xhaka ; Widmer, Zuber (Benito, 85′), Seferovic (Gavranovic, 75′) ; Embolo (Mehmedi, 85′).

dinde

Cakir; Celik, Demiral, Söyüncü, Muldur ; Ünder (Karaman, 80′), Tufan (Yokuslu, 63′), Ayhan (Yazici, 63′), Kahveci (Kökçü, 80′), Calhanoglu ; Yilmaz.

Buts

1-0 M. 6 Seferovic. 2-0 M. 26 Shaqiri. 2-1 M. 62 Khaveci. 3-1 M. 68 Shaqiri.

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). TA : Xhaka (77′) / Calhanoglu (70′), Celik (74′).

Stade

Olympique de Bakou. 34 000 téléspectateurs.

Le festival suisse a commencé tôt, avec un Zuber déchaîné sur le col et un Seferovic précis dans la définition. L’ex de la Real Sociedad a ouvert la boîte d’un puissant tir croisé depuis le balcon de la zone qui laissait déjà présager que l’après-midi à Bakou allait être difficile pour l’équipe ottomane.

Énorme Shaqiri

Tous les quatre ans, Shaqiri Il nous ravissait avec une exhibition dans un grand tournoi et, cette fois, l’ailier de Liverpool n’allait pas échouer non plus. Avant la demi-heure de jeu, le joueur d’origine albano-kosovare, a accroché un ballon sur le croissant qui a été dirigé à distance vers l’équipe de Cakir. L’assistance, comment pourrait-il en être autrement, a été donnée Zuber. 2-0 en moins d’une demi-heure pour les Suisses, un résultat qui signifiait trop de punition pour une Turquie qui faisait de gros efforts mais n’a pas réussi à attaquer.

Cependant, les hôtes de Senol Günes, motivé pour sauver la fierté d’un pays qui attendait plus de son équipe nationale émergente. Il allait être Khaveci qui ferait la grimace aux Ottomans, avec un pied gauche contre lequel Sommer il ne pouvait être que le meilleur spectateur. Le ballon turc est resté dans l’équipe de but suisse pour devenir le premier et le seul but de la Turquie dans ce championnat d’Europe.

Malgré le but, la Suisse a continué à commander et, le match étant rompu, ils ont pu faire couler plus de sang sur le dos d’une défense turque diminuée. Compte tenu de cela, Zuber il se rhabilla en assistant pour lancer Shaqiri dans une contre-attaque de livre et, celle de Liverpool, a abattu le gardien ottoman. Depuis Rui Costa en 2000, personne n’a donné trois passes décisives dans un match de l’Eurocopa.

Avec 3-1 la fin est atteinte, la Suisse n’a plus qu’à attendre. Ses 4 points et son score de -1 la parrainent comme l’une des candidates pour se qualifier pour les huitièmes de finale malgré sa troisième place, mais elle doit encore attendre la résolution des cinq autres restants. De son côté, la Turquie fait le vide dans un tournoi décevant.