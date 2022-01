Résumé, résultat et objectifs de l’Inter

09/01/2022 à 23:01 CET

L’Inter Milan a battu la Lazio à domicile et reste leader de la Serie A. Los de Inzaghi ils ont avancé après l’équateur de la première mi-temps, mais Immobile équilibré le match pour l’amener à la pause avec un match nul. Dans la deuxième partie, Skriniar a marqué le but vainqueur pour laisser les trois points à domicile. Le leadership n’est pas établi, puisque Milan, deuxième du tableau, reste à un moment donné. Cependant, l’équipe Interista a un parti de moins que les Rossoneros. L’Inter affrontera la Juventus en Supercoupe d’Italie le 12 janvier.

INT

LAZ

Inter

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni ; Dumfries, Barella (Dimarco, 82′), Brozovic, Gagliardini, Perisic (A. Vidal, 82′) ; Lautaro (Dzeko, 73′), A. Sánchez (Correa, 73′).

Latium

Strakosha ; Hysaj (Lazzari, 81′), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (L. Leiva, 69′), Basique (L. Alberto, 68′) ; Anderson (Zaccagni, 60′), Immobile, Pedro.

Buts

1-0 M.30 Bastoni. 1-1 M.35 Immobile. 2-1 M.67 Skriniar.

Arbitre

Luca Pairetto. TA : A. Vidal (90′) / Luiz Felipe (40′), Basic (54′), Radu (71′), Zaccagni (72′).

Incidents

Match correspondant à la 21e journée de Serie A, disputée au Giuseppe Meazza.

L’équipe Nerazzurri est mieux entrée dans le match et a eu plusieurs approches dangereuses. Les de Inzaghi ouvert la canette après le premier quart d’heure, mais le VAR a invalidé les deux Alexis Sanchez hors-jeu. L’Inter a continué à dominer la Lazio et a trouvé son prix. Bastoni Il a profité d’un rebond et a terminé au but, faufilant le ballon dans le coin inférieur gauche. L’équipe de Sarri a réagi au but et a égalisé dans les minutes qui ont suivi. Le buteur était le tueur Ciro Immobile, qui a profité d’une erreur défensive pour équilibrer le concours. La réunion s’est arrêtée avec un nul à un.

La Lazio a pris un meilleur départ que les locaux à la pause, mais ceux de Inzaghi ils se sont améliorés à partir de l’heure du match et ont profité des occasions qui ont décidé du match. périsique Oui Alexis Ils ont eu deux occasions nettes de déséquilibrer le score, mais la défense des aigles les a bloqués. Le but est survenu à la 67e minute après un superbe centre de Bastoni Quoi Skriniar il a terminé avec sa tête, a percuté la barre transversale et est entré. Les de Sarri réussi à s’accrocher Immobile, mais le bélier était dans la mauvaise position et son double a été refusé.

Enfin, l’Inter a remporté la victoire à domicile et reste le leader de la Serie A, avec 49 points et un match de moins que son poursuivant, Milan.