Résumé, résultat et objectifs de l’Italie

Ni ‘biscotto’ ni ‘panettone’ ni ‘cannoli sicilien’. L’Italie n’est pas pour les chicanes. Il voulait être premier du groupe et atteint les huitièmes de finale avec neuf points et sans Donnarumma -ni Sirigu- encaissant un seul but. Le ‘Azzurra’ ajoute mille minutes sans marquer de but et atteint 30 matchs sans défaite. Sérieux et professionnel sur le terrain et candidats sérieux pour le titre.

ITA

FILLE

Italie

Donnarumma (Sirigu, 89′) ; Tolói, Bonucci (Acerbi, 46′), Bastoni, Emerson; Pessina (Castrovilli, 87′), Jorginho (Cristante, 75′), Verratti ; Chiesa, Belotti, Bernardeschi (Raspadori, 75′).

gallois

Salle; Gunter, Rodon, Ampadu ; Roberts, Allen (Levitt, 86′), Morrell (Moore, 60′), Williams (Davies, 86′) ; Bale (Brooks, 86′), Ramsey, James (Wilson, 74′).

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA : Pessina (79′) / Gunter (79′), Allen (51′). TR : Ampadu (55′).

Campagne

Olympique de Rome. 16 000 téléspectateurs.

L’Italie a mis les ingrédients, bien qu’il lui ait été difficile de lier la sauce. Chiesa et Bernardeschi, deux des huit changements de Mancini, ont ajouté du piquant pour les deux groupes. Le pays de Galles se limitait à contenir et à circuler dans une zone à faible risque. Erreurs excessives dans la livraison des « dragons rouges » dans la phase de retrait. Les deux valaient un match nul et les Britanniques ont fait allusion au pacte. Ceux du « Bel paese » n’ont pas signé l’armistice.

Bellotti et Chiesa ont menacé Ward dans des échappées séparées. Le prix du domaine ‘azzurro’ a été signé par Pessina. Verratti a fait tomber la “ligne Maginot” galloise dans une action stratégique et celle d’Atalanta, dans un tir disgracieux mais efficace, a dévié avec son mollet pour porter le score à 1-0 à Rome. Ils ont fredonné la « Seven Nation Army » dans les tribunes les « tifosi » euphoriques. Rien à redire dans ceux de Rob Page, excessivement timide. Gunter, dans le coin, était le seul à faire battre le pouls de Donnarumma.

‘Anticatenaccio’

Roberto Mancini a réussi à exorciser les démons qui ont historiquement accompagné l’Italie. La défense compte, et beaucoup. Mais aussi créativité et possession. L’absence lors de la dernière Coupe du monde en Russie a permis aux « Azzurra » de se réinventer et les fruits se récoltent dans cette phase de poules immaculée.

La domination était totale des transalpinos, qui ils se sont installés autour de Ward pendant toute la seconde moitié. Bernardeschi a planté un franc direct contre le poteau. Les Italiens ont dressé une étrange barrière qui a induit en erreur le gardien gallois.

Le jeu s’est terminé après la “pizza” d’Ampadu à Bernardeschi lui-même. Entrée sans rime ni motif du footballeur né dans la carrière de Chelsea à la cheville du Juventin. Ovidiu Hategan n’a pas hésité et l’a envoyé au stand prématurément. L’arbitre roumain a déjà expulsé deux footballeurs dans ce Championnat d’Europe après avoir montré le rouge à Krychowiak en Pologne-Slovaquie.

A quelques minutes de la poubelle

En infériorité et avec une Italie pleine de remplaçants, à l’exception de Donnarumma – il a fini par être remplacé par Sirigu – le Pays de Galles a fait un timide pas en avant coïncidant avec l’entrée de Moore. Les Britanniques, avec l’ADN du football qui se pratique dans les îles, ont contourné l’égalisation dans une action stratégique. Gareth Bale n’a pas réussi une volée complètement banalisée avec précision. Les nouvelles de Suisse-Turquie plaçaient les Gallois en deuxième position. Il n’y a pas eu d’effort majeur.